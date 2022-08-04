【分析｜澳博供股】摩通：澳博繼續是最不看好的濠賭股　一文看清大行對澳博供股集資看法（不斷更新）　

▲ 【澳博供股】一文看清大行對澳博供股集資看法

澳博 （00880） 擬以「4供1」供股集資，每股認購價2.08元，較周三收市價3.14元折讓33.8%，涉發行14.20億至14.57億股，料供股款項淨額約29.37億元，而股東澳娛 （00027） 另將提供20億元無抵押定期貸款。

澳博今日曾一度挫17%，報2.6元，創2010年9月低，半日跌13.4%，報2.72元。以下總結了市場對澳博供股集資的看法。

摩通：澳博繼續是最不看好的濠賭股

摩通表示，澳博擬藉上述供股及獲控股股東貸款共融資50億元，以作準備申請澳門新賭牌，指相關事件不足為奇，但指股本融資計劃令人失望，因日前的財報電話會議，管理層向投資者表示將通過約50億元的股東貸款支持公司，即間接地排除了股權融資的可能性。

該行指，以供股價計，理論上除權後價格為2.93元，考慮到澳博供股折讓水平及投資者感失望，將澳博維持在行業中最不偏好的股票。該行認為澳博的股權融資是一個獨立事件，鑑於流動性相對充足的情況，認為其他澳門博彩營運商不會仿傚。摩通估計，融資後澳博的可用流動資金將上升至110億元，按每月現金消耗約6億港元及零收入情境預測下，意味公司有大約18個月的流動資金，與同業睇齊，對比銀娛擁有近五年的可用流動性。

高盛：對澳博供股不感到驚奇

高盛對於澳博供股集資並不感到驚奇，公司供股集資為了競逐賭牌之用。公司上半年在手現金24億元，合共持有約60億元流動性，不過，該行認為公司在9月14日遞交投標文件時仍有風險，由於目前債券發行成本較貴，而澳博及其他濠賭股的債價目前較其面值低20%至30%，公司當時表示會尋求不同融資辦法來集資，如向股東借貸、配股、發行認購權等。

高盛認為，過去數個月股價低沉，市場擔憂澳博流動性及復甦前景，但相信現時市場開始轉向考慮公司補充資金後，會否在市場長期下滑的情況中，有較好的應對能力，予目標價6.1元，維持「買入」評級。

大摩：供股引發市場負面情緒 20億元貸款價格合理

摩根士丹利認為，澳博供股引發市場負面情緒，因市場預期的貸款50億元，同時涉發行14.2億股，即多發25%股份。不過，是次集資料解除市場對流動性的憂慮至今年底，而又可支持競逐賭牌之用。

另外，就20億元、6年期、年利率為4厘的貸款，該行認為價格合理。而澳門珠海免隔離通關可助9月及第四季賭收重返今年首季水平，惟予「減持」評級，目標價3元。

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編輯：姚卓然