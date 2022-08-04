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【分析│台海局勢】高盛：地緣政治升溫3板塊最受影響　維持「增持」中資股、未來12個月潛在回報約24%

股市 11:54 2022/08/04

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【台海局勢分析】高盛：地緣政治升溫3板塊最受影響　維持「增持」中資股、未來12個月潛在回報約24%

台海局勢持續緊張，美國眾議院議長佩洛西周三結束訪台，解放軍周四起在台周邊進行軍事演訓行動並組織實彈射擊。高盛認為，雖然佩洛西此行令兩岸關係成為焦點，但自俄羅斯於2月下旬入侵烏克蘭，市場憂慮俄羅斯制裁風險可能擴散至中國後，過去數月全球投資者早已經關注地緣政治風險會轉至中國。

台海局勢緊張　中資股弱勢一般持續約一周

高盛指，地緣政治緊張局勢及不確定性升溫，將對股票產生負面影響。（1）過去每逢台海出現地緣政治緊張事件後，中資股便承壓，而且弱勢一般持續約一周；（2）據該行模型顯示，中資股估值與地緣政治風險呈負向關聯性；（3）台海局勢緊張會影響資金流向，每當地緣政治風險上升，台灣股市均見明顯的資金外流。

佩洛西抵台灣連鎖效應　寧德時代據報推遲北美設廠公告【下一頁】

「A股對於地緣政治的敏感度，相對港股及中概股兩大離岸中資股為低，而最受宏觀局勢影響的板塊，包括媒體及娛樂、房地產及銀行，而傳統防守性板塊如家庭用品、電訊、食品及飲料等表現則較佳。」

高盛指，不同市場及行業的敏感度，也與其收入來源、宏觀周期性、外資持股比率也有關。

地緣政治升溫　軍工股大漲【下一頁】

台海局勢升溫下，不少投資者將俄羅斯及中國作比較，雖然難以評估台海局勢之後發展，但中國的經濟及金融市場規模，以及中國與世界的聯繫，均明顯高於俄羅斯，所以任何潛在的直接或間接制裁中國的措施，會對全球經濟帶來更大影響。

高盛指，自俄羅斯於2014年入侵克里米亞後，俄羅斯股票較新興市場基準指數平均折讓30%，若將有關假設放入中資股，以中資股預測市盈率8.4倍及10%風險溢價計，潛在跌幅約18%。

中美摩擦可分四方面

從上而下框架來看，緊張局勢並不限於地緣政治風險，中美摩擦可大致分為貿易、科技、資本市場及地緣政治4大類，面對中共20大會議、美國中期選擇將於未來數月出現，加上2022年盈利預測料向下調，以風險管理角度來看，短期對市場看法較審慎。

不過，基於中國第三季經濟穩步復甦，通脹受控，政府採取寬鬆貨幣政策，加上市場估值低於合理平均值，相信中資股的風險回報變得正面，維持「增持」中資股，未來12個月潛在回報約24%。高盛強調，中資股上升之路並不平坦，預期在中美關鍵政治事件結束，及ADR退市法規更明顯前，股市走勢仍崎嶇不平。

下半年樓價跌一成？彭博黃智亮預測港、英、澳三地樓市走勢，即睇【ET財智Talk】

相關文章：【大行報告】大摩調整中港股焦點名單　各加入及剔除邊3隻股份？

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編輯：陳韻妍

港股 宏觀分析 大行報告 中國市場 中國概念股 軍事 克里米亞 佩洛西 烏克蘭 地緣政治

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港股恒指半日升287點報20054點　阿里巴巴（09988）股價升4%等公布業績
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