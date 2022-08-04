【新股IPO】蘋果供應商伯恩光學擬延至明年IPO　香港十大富豪楊建文旗下、去年申請上市

▲ 【新股IPO】香港十大富豪楊建文（圖右）旗下伯恩光學擬延至明年IPO

香港十大富豪楊建文旗下、向蘋果（美：AAPL）供應手機屏幕的伯恩光學去年提交香港上市申請，目標集資10億至20億美元，惟香港新股市道低迷，伯恩光學去年已傳出推遲上市計劃至今年。最新外電引述消息指，伯恩光學擬再度推遲上市計劃至2023年，等待市況改善。

IFR報道，伯恩光學預計集資額維持在10億至20億美元。據聯交所網站資料，去年7月30日提交上市申請的伯恩光學，上市申請已失效，伯恩光學當時委任中金、滙豐和摩根大通為聯席保薦人。

據福布斯2022年香港富豪榜，楊建文為香港第10大富豪，估算身家達89億美元，惟較前一年估算身家達186億美元，縮水逾一半。

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編輯：麥德銘