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【券商點睇】中期業績令市場失望 信義能源被削目標價

股樓投資 12:35 2022/08/04

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信義能源（03868）自公布中期業績後，股價曾經單日挫18%，主要因盈利遜市場預期。中泰國際證券發表報告指，受惠於售電量增長，公司上半年收入按年上升13%，但是股東淨利潤僅增加0.4%至6.23億元，略遜預期，主要因折舊費用、人工及用電成本增加，導致毛利率下跌1.4個百分點至72.7%；行政開支上漲42.4%；實質稅率由去年的14.2%增至20.6%。

【同場加映】溫股知新：港股又破位 部署要諗計

受到疫情波動及建設成本上升的影響，上半年項目併購活動放緩。截至7月底，公司僅完成170MW項目併購，遠低於1,000MW的全年容量併購目標。公司表示下半年爭取完成更多併購，但由於近月硅料價格大幅上漲增加光伏電站的開發成本，該行認為公司為了達到合理回報，全年實際併購容量最終有可能低於目標。

【延伸閱讀】下半年部署：滙豐維持恒指目標25410點 建議關注4大主題6隻港股，請按【見下頁

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基於上述因素，該行下調2022至2023年股東淨利潤預測5.5%及5.3%，相應將目標價由6.17元降至4.53元，對應2023年預測市盈率為21.5倍。由於上升空間收窄，將評級由「買入」下調至「增持」。

【同場加映】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

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撰文：林衛

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信義能源控股（03868） 增持 遜於預期 港股 目標價

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