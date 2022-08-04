【港元拆息】1個月HIBOR升至1.43厘 27個月新高
Hot Talk 11:47 2022/08/04
美元指數仍高企於106以上，港滙本周以來觸弱方兌換保證相較上周稍密，金管局今晨更公布承接了141.61億港元沽盤，是今輪美國加息周期中金額最大的「接錢」，港元減少下，本港銀行同業拆息（HIBOR）今全線報升。
與樓按相關的一個月HIBOR今第2日上升，報1.43458厘，按日升12.9個基點，是自2020年4月27日報1.45887厘後新高。以此計算的「H加1.3厘」按揭計劃的實際息率，繼續高於2.5厘之封頂水平。以7月27日首度觸封頂息計，今是連續7個報價日觸封頂息。
隔夜拆息報1.05405厘，升6.2個基點。反映銀行資金成本的3個月HIBOR報2.22083厘，升1.4個基點。12個月HIBOR報3.52625厘，升2.1個基點。
|到期日
|8月4日
|8月3日
|隔夜
|1.05405
|0.99220
|1星期
|1.16881
|1.06441
|2星期
|1.24714
|1.13732
|1個月
|1.43458
|1.30512
|2個月
|1.77994
|1.70042
|3個月
|2.22083
|2.20696
|6個月
|2.95238
|2.90768
|12個月
|3.52625
|3.50542
下半年樓價跌一成？彭博黃智亮預測港、英、澳三地樓市走勢，即睇【ET財智Talk】
相關文章：
【美國加息】金管局余偉文：港元拆息上升持續甚至有可能加快 見不到很多資金流出港元體系（第二版）
【下半年展望】渣打料港元拆息第四季見頂、總結餘無止境下跌機會微 香港全年GDP增0.2%
【香港經濟】花旗：料金管局以外匯基金票據緩衝拆息上升 預計港銀接近年底始加P息
編輯：胡學能