▲ 【港元拆息】1個月HIBOR升至1.43厘 27個月新高

美元指數仍高企於106以上，港滙本周以來觸弱方兌換保證相較上周稍密，金管局今晨更公布承接了141.61億港元沽盤，是今輪美國加息周期中金額最大的「接錢」，港元減少下，本港銀行同業拆息（HIBOR）今全線報升。

與樓按相關的一個月HIBOR今第2日上升，報1.43458厘，按日升12.9個基點，是自2020年4月27日報1.45887厘後新高。以此計算的「H加1.3厘」按揭計劃的實際息率，繼續高於2.5厘之封頂水平。以7月27日首度觸封頂息計，今是連續7個報價日觸封頂息。

隔夜拆息報1.05405厘，升6.2個基點。反映銀行資金成本的3個月HIBOR報2.22083厘，升1.4個基點。12個月HIBOR報3.52625厘，升2.1個基點。

到期日 8月4日 8月3日 隔夜 1.05405 0.99220 1星期 1.16881 1.06441 2星期 1.24714 1.13732 1個月 1.43458 1.30512 2個月 1.77994 1.70042 3個月 2.22083 2.20696 6個月 2.95238 2.90768 12個月 3.52625 3.50542

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編輯：胡學能