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【通脹升溫】美國最大私人僱主沃爾瑪裁員　傳削200人、涉物流部門

商業 11:47 2022/08/04

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據《彭博》報道，沃爾瑪裁員約200人。（法新社圖片）

通脹升溫，影響消費者購物意欲。美國最大僱主、電商巨頭Walmart（沃爾瑪）繼早前看淡盈利前景後，現再宣布裁員。

【薪酬福利】調查：駐港外派員工薪酬組合升1%　全亞洲升幅最低

綜合外電報道，受累於成本上漲、庫存積壓等因素，沃爾瑪為企業重整架構，決定裁員；但強調仍在增長的業務仍在招聘人手，例如電子商貿、健康及保健、供應鏈等。沃爾瑪發言人Anne Hatfield未有透露今次裁員牽涉的部門、員工數量。她解釋，消費者習慣正改變，沃爾瑪需要重整架構，以確保與市場同步。

 不過，據《彭博》報道，沃爾瑪裁員約200人，包括物流最後一里派送、銷售規劃等。有分析認為，該企裁員並不是常見的舉動，惟現正面對多項挑戰。加上通脹持續，令消費者開始從多方面著手節省金錢，例如減少速遞到家，節省運費等。

該企亦指，現時顧客集中購買必需品例如雜貨、燃油等。毛利較高的產品如服裝，則不太受歡迎，只能減價促銷。作為美國最大私人僱主，沃爾瑪聘請接近160萬名員工，亦被視為美國經濟的指標。

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責任編輯：葉泳珊

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