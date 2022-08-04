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【券商點睇】年經常性收入增速成亮點 金蝶業績預告符預期

股樓投資 12:27 2022/08/04

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國泰君安報告指，金蝶國際（00268）發布上半年業績預告，預計收入按年增長介乎15%至20%，其中雲服務收入增長介乎30%至40%；年經常性收入（ARR）按年增長45%至48%。但受公司上半年對金蝶雲-星瀚及HR SaaS研發投入的擴大及疫情影響，預計歸母淨虧損3.5億至4億元（人民幣，下同）。

【同場加映】溫股知新：港股又破位 部署要諗計

金蝶上半年與華為推出了HR SaaS 產品「金蝶雲·星瀚人力雲」。該平台是基於蒼穹PaaS平台構建的新一代HR SaaS產品。目前該產品與華為合作的HRIT項目已完成部分模塊並實現業務應用，未來有望在HR SaaS市場中不斷取得突破。

【延伸閱讀】下半年展望：凱基溫傑推介6精選股 3大投資主題，請按【見下頁

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今年以來，國家相關部門陸續出台了《「十四五」數字經濟發展規劃》等文件以推動企業數字化轉型進程。公司目前處於央企國企財務數字化轉型的黃金賽道，國泰君安認為在政策支持下，公司將長期受益，推薦買入。

【同場加映】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

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撰文：林衛

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買入 港股 SaaS 金蝶國際（00268）

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