【券商點睇】年經常性收入增速成亮點 金蝶業績預告符預期

國泰君安報告指，金蝶國際（00268）發布上半年業績預告，預計收入按年增長介乎15%至20%，其中雲服務收入增長介乎30%至40%；年經常性收入（ARR）按年增長45%至48%。但受公司上半年對金蝶雲-星瀚及HR SaaS研發投入的擴大及疫情影響，預計歸母淨虧損3.5億至4億元（人民幣，下同）。

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金蝶上半年與華為推出了HR SaaS 產品「金蝶雲·星瀚人力雲」。該平台是基於蒼穹PaaS平台構建的新一代HR SaaS產品。目前該產品與華為合作的HRIT項目已完成部分模塊並實現業務應用，未來有望在HR SaaS市場中不斷取得突破。

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今年以來，國家相關部門陸續出台了《「十四五」數字經濟發展規劃》等文件以推動企業數字化轉型進程。公司目前處於央企國企財務數字化轉型的黃金賽道，國泰君安認為在政策支持下，公司將長期受益，推薦買入。

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撰文：林衛