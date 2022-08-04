日本股市表現良好，事實上，按當地貨幣計算，日本股市的表現優於世界其他地區。我們認為，正如歷史所顯示的那樣，日圓走軟可能成為外國投資者對日本股市持積極態度的拐點。此外，日本股市相對於全球股市有25%的估值折讓。更多的財政空間、更寬鬆的貨幣條件和更便宜的估值是市場表現卓越的關鍵催化劑。我們追捧於將受惠於經濟重新開放的企業以及日本當地超大公司。後者指的是重量級日企，並在全球具有持久的競爭優勢。通過不斷創新、新技術採用和世俗化趨勢，這些公司經受住了時間考驗，從而成為長期的、引人注目的投資目標。

日本經濟在今第一季度環比萎縮了0.2%，但未來幾個季度內可能會逐漸復甦。由於高通脹，國內消費情緒一直疲弱，預計日本首相岸田文的政府將在今年夏季下一次上議院選舉之前推出額外的財政刺激措施，以提振經濟。這是3月份通過創紀錄的年度預算以及4月份公佈額外刺激計畫後的又一次經濟措施，旨在提供汽油補貼和現金援助，以緩和石油和食品價格上漲對公眾的影響。勞工部關於工資增長的初步報告顯示，3月份工資同比增長2%，與最初報告的1.2%相比有了大幅改善，也是自2018年以來的最大增幅。此外，隨著疫情浪潮的消退，社會限制也逐漸解除。我們預計，由於所有這些措施，消費者支出將有所改善。

與其他正在收緊貨幣政策的成熟經濟體相比，日本央行預計將維持現有的收益率曲線控制政策框架，從而使政策利率保持在接近零的水準，並通過每日的債券購買，將日本10年期國債收益率限制在0.25%。可以理解的是，日本在1990年代初房地產和股市泡沫破滅後，經歷了20年的無名義GDP增長，即「失去的二十年」。因此，工資增長和核心CPI達到2%都將受到日本央行的歡迎，即使以日圓貶值為代價。事實上，由於受日圓匯率最近下滑的提振，許多出口商的收益可能會超出公司預測。日本股市的市盈率為13倍，與全球股市市盈率的16倍相比，看起來很有吸引力。此外，以股票風險溢價衡量，日股也比債券便宜。

責任編輯︰梁浩碩