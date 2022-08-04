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【iPhone 14】紫色機款成主打？　爆料達人揭iPhone 14售6,271元起

科技 12:08 2022/08/04

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據外媒的最新消息指，iPhone 14或在顏色上會有改變。當中紫色系可能會成為iPhone 14的主打顏色，同時亦傳出會取消粉紅色及天峰藍兩種顏色選擇。

雖然蘋果（Apple）iPhone 14仍未發表，但市場不斷傳出有關iPhone 14的消息。據外媒的最新消息指，iPhone 14或在顏色上會有改變。當中紫色系可能會成為iPhone 14的主打顏色，同時亦傳出會取消粉紅色及天峰藍兩種顏色選擇。

【Apple爭議】App Store收費惹壟斷爭議 法國App開發商起訴Apple

據外媒《XDA》引述爆料者Jioriku在Twitter上的貼文指，預計iPhone 14及iPhone 14 Pro均會推出紫色；Jioriku又指，兩款手機會取消粉紅色及天峰藍，被紫色取代。

【解鎖喜好】手機解鎖方式多  調查：側面指紋解鎖最受歡迎

至於價格方面，Jioriku估計iPhone 14、14 Max、14 Pro及14 Pro Max的售價可能分別為799美元起（約6,271港元起）、999美元起（約7,841港元起）、1,099美元起（約8,626港元起）及1,199 美元起（約9,411港元起）。

【手機市場】手機產量過剩 全球第二季智能手機出貨量按年跌8.7%

責任編輯：廖淑瑩

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