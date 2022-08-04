  • 26°C
香港時間 : 2022804日 (四) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聯合國籲政府徵「暴利稅」 秘書長批能源企業不道德

環球社會熱點 12:31 2022/08/04

分享：

分享：

英國及西班牙為對抗通脹，已表態將向能源企業開徵「暴利稅」。聯合國秘書長古特雷斯近日亦敦促各國政府，對石油及天然氣公司徵稅。古特雷斯指，石油及天然氣公司在能源危機下賺取巨大利潤，行為不道德，他同時批評俄羅斯引發全球能源危機。

西班牙限企業夏天冷氣開27度 批准節約能源計劃 【下一頁】

古特雷斯（Antonio Guterres）周三（3日）在國際論壇上發表演講，期間批評石油及天然氣公司，在民眾最貧困的時候，從能源危機中賺取創記錄利潤，屬不道德行為。他形容行為背後是「怪誕的貪婪」（grotesque greed），不但正懲罰最貧窮及脆弱的人，亦摧毀人類唯一家園。

古特雷斯表示，全球大型能源企業今年首季利潤高達1,000億美元（約7,800億港元），呼籲政府對超額利潤徵稅，並利用資金支援最脆弱人群渡過難關。他認為各國政府應加強原材料及可再生能源技術供應鏈，增加多樣化，並同時刪減能源轉型時面臨的官僚主義繁文縟節。

英國能源費暴漲 天然氣公司盈利急升5倍惹眾怒 【下一頁】

古特雷斯指，俄羅斯引發的俄烏戰爭不但加深能源危機，更加劇全球糧食供應不穩定，及全球債務問題，尤其在發展中國家。古特雷斯警告，許多深陷債務且無法獲得融資，並正努力從疫情中恢復的發展中國家或面臨崩潰，目前經濟、社會及政治都已發出動蕩警告信號，無國家能倖免。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

西班牙限企業夏天冷氣開27度 批准節約能源計劃
2022/08/02
西班牙限企業夏天冷氣開27度 批准節約能源計劃
英國能源費暴漲 天然氣公司盈利急升5倍惹眾怒
2022/07/30
英國能源費暴漲 天然氣公司盈利急升5倍惹眾怒
德國憂能源短缺節能 北部城市公共設施停熱水
2022/07/29
德國憂能源短缺節能 北部城市公共設施停熱水
德國太陽能發展受挫 審批程序繁複加居民反對
2022/07/28
德國太陽能發展受挫 審批程序繁複加居民反對
英國冬天能源供應緊張 1月能源費或近5000元
2022/07/28
英國冬天能源供應緊張 1月能源費或近5000元

你可能感興趣

西班牙限企業夏天冷氣開27度 批准節約能源計劃
13:05 2022/08/02
西班牙限企業夏天冷氣開27度 批准節約能源計劃
英國能源費暴漲 天然氣公司盈利急升5倍惹眾怒
09:05 2022/07/30
英國能源費暴漲 天然氣公司盈利急升5倍惹眾怒
德國憂能源短缺節能 北部城市公共設施停熱水
12:21 2022/07/29
德國憂能源短缺節能 北部城市公共設施停熱水
能源危機 經濟 政治 聯合國 天然氣 石油 戰爭

下一篇文章

《蝙蝠女》主角睇新聞先知電影被腰斬 華納逾7億成本付諸流水
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
特朗普斥佩洛西訪台製造麻煩 不應干涉中國事務
特朗普斥佩洛西訪台製造麻煩 不應干涉中國事務
新型冠狀肺炎全球疫情（08月04日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月04日 時間12:00）
拜登連續4日檢測陽性咳嗽復發 主診醫生不受訪引爭議
拜登連續4日檢測陽性咳嗽復發 主診醫生不受訪引爭議
前度控Johnny Depp贈安眠藥再求歡 活於暴力世界
前度控Johnny Depp贈安眠藥再求歡 活於暴力世界
【烏克蘭戰爭】俄批美直接參戰 有份協調烏空襲
【烏克蘭戰爭】俄批美直接參戰 有份協調烏空襲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款