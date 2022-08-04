聯合國籲政府徵「暴利稅」 秘書長批能源企業不道德

英國及西班牙為對抗通脹，已表態將向能源企業開徵「暴利稅」。聯合國秘書長古特雷斯近日亦敦促各國政府，對石油及天然氣公司徵稅。古特雷斯指，石油及天然氣公司在能源危機下賺取巨大利潤，行為不道德，他同時批評俄羅斯引發全球能源危機。

西班牙限企業夏天冷氣開27度 批准節約能源計劃 【下一頁】

古特雷斯（Antonio Guterres）周三（3日）在國際論壇上發表演講，期間批評石油及天然氣公司，在民眾最貧困的時候，從能源危機中賺取創記錄利潤，屬不道德行為。他形容行為背後是「怪誕的貪婪」（grotesque greed），不但正懲罰最貧窮及脆弱的人，亦摧毀人類唯一家園。

古特雷斯表示，全球大型能源企業今年首季利潤高達1,000億美元（約7,800億港元），呼籲政府對超額利潤徵稅，並利用資金支援最脆弱人群渡過難關。他認為各國政府應加強原材料及可再生能源技術供應鏈，增加多樣化，並同時刪減能源轉型時面臨的官僚主義繁文縟節。

英國能源費暴漲 天然氣公司盈利急升5倍惹眾怒 【下一頁】

古特雷斯指，俄羅斯引發的俄烏戰爭不但加深能源危機，更加劇全球糧食供應不穩定，及全球債務問題，尤其在發展中國家。古特雷斯警告，許多深陷債務且無法獲得融資，並正努力從疫情中恢復的發展中國家或面臨崩潰，目前經濟、社會及政治都已發出動蕩警告信號，無國家能倖免。

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責任編輯：李俊儀