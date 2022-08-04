▲ 【可持續發展】花旗向香港企業及機構客戶推可持續發展掛鈎定期存款方案 存款投入項目包括可再生能源、為弱勢提供基建設施

花旗集團（美：C）宣布在香港及新加坡為企業及機構客戶推出最新可持續發展定期存款方案。集團將根據花旗綠色債券框架、社會融資框架及可負擔房屋社會債券框架所訂立的準則，把可持續發展定期存款所吸納的資金作為融資或再融資，投入合資格的綠色及／或社會融資項目組合，並提供具競爭力的收益率。

花旗財資及貿易金融部Stephen Randall稱，集團全新的存款解決方案提供一系列融資選擇和投資服務，支持客戶邁向可持續發展。

方案將推展至亞太區內更多市場

集團指，這些存款所投入的環保項目涵蓋可再生能源、能源效益、可持續交通、綠色建築，以及水質和水資源保護等領域。社會項目則為低收入群體及新興市場的婦女提供更多可負擔的基建設施，例如食水／衛生設施及數碼網絡等。這些項目亦涵蓋必要的基本服務，例如醫療、教育、可負擔住房、為創業者及佃農提供融資等。在美國，有關存款所融資的可負擔住屋項目包括為中低收入人士提供房屋建設、翻新及／或保養服務。

花旗財資及貿易金融部Sandip Patil表示，會繼續為亞太區企業及機構客戶提供更廣泛的可持續發展產品及服務，而透過香港及新加坡的新存款方案，將與財資人員密切合作，協助他們履行推動業務可持續發展的重任。集團亦會在更多亞太區市場推出此存款方案。

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編輯：胡學能