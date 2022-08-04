▲ 【異動股】香港航天科技升一成 與賽德雷特訂立衞星製造和組裝、集成及測試合約

香港航天科技 （01725） 公布，間接全資附屬公司港航科（ 深圳 ）空間技術有限公司與湖南賽德雷特空間科技訂立衛星製造和組裝、集成及測試合約。據此，賽德雷特同意委託深圳港航科承接三顆光學衛星的製造和總裝測試項目。

香港航天科技現升一成，報9.3元。

根據合約，深圳港航科須負責，其中包括，按照製造及生產要求，制定相關計劃，對製造、生產和試驗過程進行全面、有效的品質管理及控制，確保於2023年6月30日或之前交付完成經總裝測試服務的三顆光學衛星及其相關技術資料。合約的有效期為自簽訂日期起至項目結束為止。

董事認為，此次合作可以作為連接兩地的橋樑，發揮賽德雷特的技術優勢與本集團的製造優勢，推動雙方合作，共同拓展商業航天版圖。此外，公司亦可引入賽德雷特作為公司的合作夥伴，以便雙方可就本集團的航天業務項目開展密切合作，以進一步提升雙方在業內的影響力。

今年初，香港航天科技宣布再引入兩名前高官入局，董事會已委任前財經事務及庫務局局長陳家強及前律政司司長袁國強為獨立非執行董事，自今年1月3日起生效。

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編輯：姚卓然