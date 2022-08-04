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【北溪一號】德批俄唔收渦輪機 隨時準備運走

環球社會熱點 10:48 2022/08/04

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俄羅斯向歐洲供應天然氣的主要管道「北溪一號」早前已完成維修，但對歐洲的供應量仍然限制在兩成的水平。德國總理朔爾茨批評俄羅斯未有接收已修復的渦輪機，表明對渦輪機並無制裁或限制，指隨時準備運走。

【北溪一號】管道緊急故障 俄稱幾乎無能力維修 【下一頁】

朔爾茨（Olaf Scholz）周三（3日）訪問當地的西門子能源（Siemens Energy）的工廠，視察完成修復的渦輪機。朔爾茨指渦輪運作正常，可以隨時運走，但俄羅斯一直未提出取回要求，指摘俄方不肯取回渦輪機。德國政府則表明，渦輪機不在制裁範圍內，批俄國出於政治原因不取回。

即使俄方最終取回渦輪機並回升天然氣供應量，朔爾茨警告未來可能會遇到更多阻礙，簽訂的天然氣供應合約可能不會完成。朔爾茨強調，德國3個剩餘的核電廠原定在今年底時關閉，但現今情況而言，繼續運作亦十分合理。

德國憂能源短缺節能 北部城市公共設施停熱水 【下一頁】

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）反擊朔爾茨，指有文件缺失阻礙渦輪機回歸俄羅斯。他亦重申，歐洲國家可以透過北溪二號（Nord Stream 2）接受天然氣供應，後者在俄烏戰爭爆發後已被西方國家叫停。

加拿大因歸還渦輪機而被批評違反制裁，外長趙美蘭（Melanie Joly）在與德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）會面指出，俄方拒收運作正常的渦輪機明顯是以能源作武器制衡歐洲國家。

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）一名高層員工透露，渦輪機運送過程與合約訂明有差距，運往德國前亦俘取得俄羅斯許可。西門子能源行政總裁布魯赫（Christian Bruch）表示，正與Gazprom商討運送渦輪機，但雙方未達成共識。

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責任編輯：吳漢培

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