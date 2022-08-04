  • 26°C
香港時間 : 2022804日 (四) 12:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【得獎名單】「每日股獎」得獎名單揭盅－8月3日

Hot Talk 12:00 2022/08/04

分享：

分享：

《香港經濟日報》有獎遊戲「全民股獎」第二階段遊戲「每日股獎」第二日（8月3日）得獎名單如下：

  • 1. Becky Lee
  • 2. Judywoon
  • 3. JJustin

恭喜以上3位得獎者，每位得獎者可獲得港幣300元現金獎。主辦單位於2022年8月1日起至2022年8月31日期間，按得獎者提供的聯絡電郵發出領獎通知書，通知領獎方法。

想參加「每日股獎」贏取港幣300元，立即【按此

「每日股獎」遊戲詳情↓↓

於2022年8月1日至8月19日期間逢港股交易日，即期間內共進行15次。若期間因外在因素觸發停市，則期間內遊戲次數會順延下一個開市日。

每次遊戲開始時間為09：00開始，同日14：00結束

主辦單位會於每次遊戲時間開始時，於《香港經濟日報》手機應用程式上載一條問題，參加者須於每次遊戲時間結束前，於《香港經濟日報》手機應用程式的「個股評論」區留言講低答案。

於主辦單位系統內紀錄最先答中的參加者為勝。

「每日股獎」問題及答案：

日期 問題 答案
8月4日（周四） 阿里巴巴 （09988） 股價走勢反覆，以港股今日收市價計，你估阿里巴巴收市價是多少？（最準確或最接近） ---
8月3日（周三） 你估計港股恒生科技指數今日收市價為多少？（最準確或最接近） 4246點
8月2日（周二） 港燈 （02638） 今日公布業績，你估計港燈股價於今日港股收市價是多少？（最準確或最接近） 7.07元
8月1日（周一） 港股8月開局，以今日收市價計，你估計恒生指數會上升或下跌多少點？（最準確或最接近） 9點

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 「每日股獎」得獎名單

最新專欄文章 更多

【得獎名單】「每日股獎」得獎名單揭盅－8月2日
2022/08/03
【得獎名單】「每日股獎」得獎名單揭盅－8月2日
【得獎名單】「每日股獎」得獎名單揭盅－8月1日
2022/08/02
【得獎名單】「每日股獎」得獎名單揭盅－8月1日
遊戲 港燈 指數 香港經濟日報 恒生指數 港股 經濟

上一篇文章

【港產美股】長江集團：10年前已售出絕大部分尚乘集團持股　沒有直接持有尚乘數科股權、無任何業務往來

下一篇文章

港股恒指半日升287點報20054點　阿里巴巴（09988）股價升4%等公布業績
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【台海局勢】佩洛西抵台灣連鎖效應　寧德時代據報推遲北美設廠公告
【台海局勢】佩洛西抵台灣連鎖效應　寧德時代據報推遲北美設廠公告
【港產美股】尚乘數科HKD一度成全球9大市值公司、盤前再創「癲價」2000美元　分析：公允值最多僅30多美元
【港產美股】尚乘數科HKD一度成全球9大市值公司、盤前再創「癲價」2000美元　分析：公允值最多僅30多美元
【HSBC滙豐】曾淵滄：計一計派息、就會覺得滙豐值60元　「好有信心中央會出手救內房，但要有耐性」
【HSBC滙豐】曾淵滄：計一計派息、就會覺得滙豐值60元　「好有信心中央會出手救內房，但要有耐性」
【美股收市】經濟數據佳 道指彈416點 納指漲2.6%
【美股收市】經濟數據佳 道指彈416點 納指漲2.6%
【芯片大戰】美國據報擬禁止中國獲得先進芯片設計軟件　中芯國際突升8%
【芯片大戰】美國據報擬禁止中國獲得先進芯片設計軟件　中芯國際突升8%
【恒指夜期+ADR】夜期升204點　阿里美股高港股4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升204點　阿里美股高港股4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款