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【美股焦點】高樂氏季度淨銷售收入18億美元遜預期　來年每股盈餘展望低於市場估算　盤後跌6%

股市 10:36 2022/08/04

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【美股焦點】高樂氏季度淨銷售收入18億美元遜預期　來年每股盈餘展望低於市場估算　盤後跌6%

美國清潔用品公司高樂氏（Clorox）（美：CLX）截至6月底止季度未經審核業績顯示，該季淨銷售收入（net sales）18.01億美元，按年微跌近0.06%，較市場預期18.6億美元為低；毛利潤（gross profit）6.68億美元，按年持平；該季經調整的每股盈餘93美仙，按年降2.1%，略遜市場預期。

若以2022財年計，該公司全年淨銷售收入71.07億美元，按年跌3.2%。毛利潤25.45億美元，按年跌20.4%。

公司展望2023財年，淨銷售收入按年介乎下降4%至增加2%，自然銷售按年介乎下降3%至增加3%。經調整的年度每股盈餘預計在3.85美元至4.22美元之間，較市場預期的5.26美元為低，且亦相較2022財年的經調整年度每股收益4.1美元，介乎減少6.1%至增加2.9%。公司稱，這反映了在過去兩年中，投資組合中出現最顯著激增的部分需求持續正常化，以及重建毛利率的進展。亦反映了公司對繼續投資其品牌的長期承諾，以及回歸到更趨正常的獎勵性薪酬水平和更高的有效稅率。

高樂氏盤後跌6.1%，報135.8美元。

【ET財智Talk】下半年樓價跌一成？彭博黃智亮預測港、英、澳三地樓市走勢

 

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