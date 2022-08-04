【美股焦點】Lucid次季營收遜預期　再將已下調全年產量預測削半、盤後大跌近13%

▲ 【美股焦點】Lucid次季營收遜預期 再將已下調全年產量預測削半

Tesla 特斯拉（美：TSLA）勁敵、另一美國電動車巨企Lucid（美：LCID）未竟全功，第二季營收不及市場預期，同時又大幅下調全年產量預測。Lucid盤後大跌12.6%，報17.965美元。

Lucid 第二季度營收為9734萬美元，遜預期的1.475億美元，調整後的EBITDA虧損為4.141億美元，大致符預期的虧損4.107億美元。公司交付量為679輛汽車，上半年共生產了 1,405 輛汽車。期內，公司擁有46億美元的現金和現金等價物，公司首席財務官Sherry House表示，這應該足以支撐至直到2023年持續為該公司經營提供資金。

沙特政府出金支持的這家電動汽車製造商，Lucid Air的客戶需求強勁，預訂量超過3.7萬輛，這些預訂代表著大約35億美元的潛在銷售額。另外，公司亦委任Steven David為高級運營副總裁。

產量指引削半

然而，Lucid將其2022年的產量預期調整為6000至7000輛汽車，公司早前已於今年3月由2萬輛的產量指引降至1.2萬輛至1.4萬輛。公司 首席執行官Peter Rawlinson表示， 下調指引的原因是供應鍊和物流面臨「非同尋常」的挑戰。「 我們已經確定了主要瓶頸，並正在採取適當的措施應對，我們會將物流業務轉為內部營運、為執行團隊增加關鍵員工，並重組我們的物流和製造團隊。」

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編輯：姚卓然