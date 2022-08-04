▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴：董建華不續任獨董 委任利蘊蓮、吳港平為獨董

現年85歲前特首董建華近年休養減少出任多項公開活動，阿里巴巴 （09988） 最新公布，獨立董事董建華在現任任期完結後將不會再參與董事會遴選，任期將於今年舉行的年度股東大會完結。阿里巴巴繼而委任希慎興業 （00014） 執行主席利蘊蓮，以及安永會計師事務所中國前主席吳港平為董事會獨立董事，兩人於即日（4日）起生效。

阿里巴巴2014年9月赴美上市，當時董建華即擔任公司獨立董事。阿里巴巴董事會表示對董建華為阿里巴巴作出的寶貴貢獻及全力支持致以最衷心的感謝。

在此委任後，集團董事會共有12名董事，當中7名為獨立董事，而女性董事數目則增至3名。阿里巴巴指，新委任安排反映集團致力於追求卓越的公司治理及促進董事會更多元化。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇對利蘊蓮和吳港平加入感到榮幸，又歡迎兩人加入公司的董事會。他指新獨立董事的任命，是公司持續提升公司治理水平的又一進展。兩人均為備受敬重的商業領袖，在包括中國內地和香港的全球市場，都擁有寶貴且深厚的專業知識和經驗。「我相信二位的市場洞見將對集團未來發展大有裨益，尤其對於我們剛剛宣布在港尋求雙重主要上市的計劃，能夠幫助我們進一步擴大和豐富投資者基礎。」

下半年樓價跌一成？彭博黃智亮預測港、英、澳三地樓市走勢，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【阿里巴巴9988】軟銀據報通過預付遠期合約變相減持阿里巴巴 融資多達220億美元

【財富500強】5家內房登世界500強、恒大融創跌出榜單 阿里京東騰訊小米排名新高

【阿里巴巴9988】投資研究機構CFRA再唱淡阿里巴巴、重申賣出及85美元目標價 預計政治風險+競爭+監管不利表現

編輯：姚卓然