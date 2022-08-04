多元收益增防禦性　亞洲股債表現可期

美國經濟連續兩季出現按季收縮，顯示經濟衰退風險持續增加。此時此刻，提升投資組合的防禦性至為重要，除對投資股債等風險資產保持審慎外，加入優質多元收益資產，可加強組合的防守能力。與此同時，亞洲經濟相對穩健，趁波動市發掘估值吸引的優質亞洲股債，中長線表現可期。

歐美經濟下行風險不斷提升，我們預期未來數月市場將下調企業盈利預測。另一方面，儘管美國聯儲局主席鮑威爾早前暗示未來或會放慢加息步伐，但並不排除會再加息0.75厘，強調未來的加息幅度將取決於短期數據，將逐次會議作出加息決策。我們預計短期內聯儲局及歐央行將續偏鷹。此背景下，環球股市及債市將持續波動，投資者對股債等風險資產宜維持審慎的投資取態。

投資者可多集中提升投資組合的防禦性。除可透過於股市反彈時，減持波動性偏高的股份，以降低投資組合與大市波幅的相關係數外，不妨於投資組合內加入多元收益資產，藉由此類資產提供的穩定收益，提升投資組合於波動市的防守能力。股票方面，我們持續聚焦於優質派息股，因看好此類股份長線可跑贏大市。至於債券，隨着孳息率上升，我們預期優質的中長期已發展市場政府債，下半年將可進一步提供防禦力。

有危自有機，參考過往歷史，波動市往往為長線投資者提供以低估值吸納優質股的機遇。行業方面，我們較看好能源股，基於低庫存、經濟重啟帶動需求，及地緣政治支持能源價格。地區方面，我們相對看好亞洲股市，因亞洲經濟面對逆風相對歐美少，更具順風支持前景向好，如區內的東協市場，可受惠於較理想的經濟重啟步伐及商品價格趨升。日股有望受惠於企業資金充裕且槓桿低，而日圓偏軟則持續支持出口。近日中國市場則獲相對寬鬆的貨幣政策，及刺激經濟的財政政策支持，目前估值依然吸引。再者，未來內地有望加大財政及貨幣政策支持經濟的力度，意味內地企業的盈利增長空間有機會進一步擴大。

至於亞洲高收益債券，儘管投資風險相對仍偏高，隨着內地釋出支持內房企業的訊號，如擬設立房地產基金，反映內地官員欲令市場逐步恢復穩定，及避免出現系統性風險，使部分亞洲高收益債的風險回報變得吸引。地緣政治拖累新興市場債券價格大幅調整，區內投資級別債相比區內高收益債具較高韌性，我們認為宜待新興市場投資級別債估值進一步調整，方考慮作出投資。

總括而言，歐美經濟前景日趨轉差的情況下，投資股債等風險資產應更為謹慎，除評估資產的質素，及能否提供持續穩定收益外，更應聚焦於估值，尤其是投資債券，以降低投資組合風險，同時不妨放眼亞洲，捕捉中長線的豐碩回報。

責任編輯︰梁浩碩