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【手遊股】網易午後曾逆市倒跌3%　據指和動視暴雪放棄《魔獸世界》手機版　雙方在合同條款上存分歧

股市 13:45 2022/08/04

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【手遊股】網易和動視暴雪據指放棄《魔獸世界》手機版　雙方在合同條款上存分歧

據指網易 （09999） 和動視暴雪（美：ATVI）因雙方在合同上意見分歧，放棄已經開發三年之久的《魔獸世界》（World of Warcraft）手機版遊戲。

網易今日高開逾1%後轉跌，午後曾跌3%，現跌2.5%，報138.8元。

據《彭博》引述消息人士透露，網易已解散了一個由100多名開發人員組成、負責為遊戲創建內容的團隊，只有少數人獲得內部轉崗。消息人士指，兩家公司在合同條款上存在分歧，因而最終叫停了這個一直秘密開發的項目。

這被取消的遊戲在網易內部代號名為「海王星（Neptune）」，這遊戲並非對既有的《魔獸世界》進行改編，而是基於同一個世界觀所延伸的大型多人線上角色扮演遊戲（MMORPG）。

對此，網易發言人拒絕評論消息，而動視暴雪發言人則對此不予置評。

網易在中國發行《魔獸世界》和動視暴雪的其他遊戲，而動視暴雪亦是最近發布的《暗黑破壞神：不朽》聯合開發方。是次消息傳出，令市場懷疑這個業內最賺錢之一的合作伙伴關係會否有所動搖。

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編輯 ：姚卓然

港股 動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI） 美股 手機Apps 遊戲 網易－S（09999） 網易（美：NTES） 電玩手遊
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