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【美股焦點】Walmart沃爾瑪承認裁員　消息：裁減約200人

股市 08:27 2022/08/04

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【美股焦點】Walmart沃爾瑪承認裁員　消息：裁減約200人

美國零售商沃爾瑪 Walmart（美︰WMT）回應外媒查詢時表示，確認公司裁減僱員的消息，公司發言人Anne Hatfield拒絕透露有多少僱員被裁減，以及所涉部門。不過，及後《彭博》引述消息人士指，沃爾瑪正裁減約200名員工。

沃爾瑪股價盤後跌0.5%，報129.75美元。

她補充，沃爾瑪在部分增長業務中仍在招聘，包括供應鏈、電子商務、健康和保健、廣告銷售，又指公司正在進行一些重組，以確保公司整體保持一致。

公司指出，裁員行動是為更好的應對市場困境。大約一周前，公司下調了盈利指引，並警告稱通脹導致消費者在食品等必需品上的支出增加，而減少其他消費。

日前，外媒《華爾街日報》引述消息人士透露沃爾瑪裁員的消息，指沃爾瑪將重整架構並裁減逾百人，裁減人手的部門包括採購部、全球資訊科技部及房地產部。沃爾瑪在美國聘用近160萬人，是最大私人企業僱主之一。

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編輯：姚卓然

編輯：姚卓然

沃爾瑪（Walmart，美：WMT） 美股 零售 美國 裁員
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