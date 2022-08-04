【港股市況】阿里巴巴績前造好升逾5%　恒生指數高開244點重上二萬關（不斷更新）

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【業績｜中概股】汽車之家升逾11% 上季少賺43%至4.23億人幣 業務收入下跌主受疫情影響
美股隔晚上揚，港股續反彈，重上20000點。恒生指數開報20011點，升244點。恒生科技指數升2.3%，報4341點。阿里巴巴 （09988） 績前造好升逾5%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 升逾2%。
【09：32】蒙牛 （02319） 股價逆市跌2%，早段破底低見33.55元。
【09：30】電能 （00006） 績後跌0.1%；長建 （01038） 升逾1%；TOM集團 （02383） 則平開。
【業績｜長和系】電能半年盈利升14%至28.71億元 中期股息維持0.78元
【業績│長和系】長建上半年純利增46%至44億元 中期息升1.4%至7角
【09：28】比亞迪 （01211） 高開逾2%，比亞迪7月新能源汽車銷量16.25萬輛，按年增2.22倍。
【比亞迪1211】比亞迪7月新能源汽車銷量增2.2倍至近16.3萬輛 全年銷量累計增2.9倍
【09：23】澳博 （00880） 逆市挫逾11%，開報2.78元破底。澳博發公告指有意進行供股，以籌集最多約30.312億元，計劃「4供1」，每股認購價2.08元，較周三收市價3.14元折讓33.8%。
【澳博880】澳博擬折讓33.8%進行「4供1」供股集資30億 股東澳娛另將提供20億元無抵押定期貸款（第二版）
【09：21】港股續反彈，重上20000點。恒生指數開報20011點，升244點。恒生科技指數升2.3%，報4341點。阿里巴巴 （09988） 績前造好升逾5%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 升逾2%。
【09：13】期指開報19915點，升187點或近1%。
【09：05】【手遊股】網易和動視暴雪據指放棄《魔獸世界》手機版 雙方在合同條款上存分歧
【09：00】阿里巴巴 （09988） 公布委任希慎興業 （00014） 執行主席利蘊蓮，以及安永會計師事務所中國前主席吳港平為集團董事會獨立董事，今日起生效。
【阿里巴巴9988】阿里巴巴：董建華不續任獨董 委任利蘊蓮、吳港平為獨董
【08：23】恒指黑期升約209點，報19935點，道指期貨跌21點。
【08：02】【業績｜濠賭股】美高梅次季經調整物業EBITDAR轉虧5200萬美元 收入削逾半
【07：57】【阿里巴巴9988】軟銀據報通過預付遠期合約變相減持阿里巴巴 融資多達220億美元
【07：45】【港元滙價】金管局今晨接約142億港元沽盤 本輪最大額 銀行體系結餘跌穿1300億元（不斷更新）
【07：45】港股ADR收報19920點，升153點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報51.57元，較港收市價高0.57元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報307.85元，較港收市價高5.25元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報93.92元，較港收市價高3.57元或近4%。
【07：30】美國7月ISM非製造業PMI遠勝預期，6月工廠訂單按月升2%，同樣較預期升好，7月標普全球美國服務業PMI終值勝市場預期，受數據刺激，加上有企業宣布大手回購股份，美股走勢持續向上，道指收市升416點，報32812點；標指升63點，報4155點；納指升319點，報12668點。
責任編輯︰梁浩碩