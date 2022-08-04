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【港股市況】阿里巴巴績前造好升逾5%　恒生指數高開244點重上二萬關（不斷更新）

股市 09:32 2022/08/04

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港股市況不斷更新

美股隔晚上揚，港股續反彈，重上20000點。恒生指數開報20011點，升244點。恒生科技指數升2.3%，報4341點。阿里巴巴 （09988） 績前造好升逾5%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 升逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：32】蒙牛 （02319） 股價逆市跌2%，早段破底低見33.55元。

【09：30】電能 （00006） 績後跌0.1%；長建 （01038） 升逾1%；TOM集團  （02383） 則平開。

【業績｜長和系】電能半年盈利升14%至28.71億元　中期股息維持0.78元

【業績│長和系】長建上半年純利增46%至44億元　中期息升1.4%至7角

【業績｜長和系】TOM集團轉虧為盈賺2億元　不派中期息

【09：28】比亞迪 （01211） 高開逾2%，比亞迪7月新能源汽車銷量16.25萬輛，按年增2.22倍。

【比亞迪1211】比亞迪7月新能源汽車銷量增2.2倍至近16.3萬輛　全年銷量累計增2.9倍

【09：23】澳博 （00880） 逆市挫逾11%，開報2.78元破底。澳博發公告指有意進行供股，以籌集最多約30.312億元，計劃「4供1」，每股認購價2.08元，較周三收市價3.14元折讓33.8%。

【澳博880】澳博擬折讓33.8%進行「4供1」供股集資30億　股東澳娛另將提供20億元無抵押定期貸款（第二版）

【09：21】港股續反彈，重上20000點。恒生指數開報20011點，升244點。恒生科技指數升2.3%，報4341點。阿里巴巴 （09988） 績前造好升逾5%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 升逾2%。

【09：13】期指開報19915點，升187點或近1%。

【09：05】【手遊股】網易和動視暴雪據指放棄《魔獸世界》手機版　雙方在合同條款上存分歧

【09：00】阿里巴巴 （09988） 公布委任希慎興業 （00014） 執行主席利蘊蓮，以及安永會計師事務所中國前主席吳港平為集團董事會獨立董事，今日起生效。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴：董建華不續任獨董　委任利蘊蓮、吳港平為獨董

【08：23】恒指黑期升約209點，報19935點，道指期貨跌21點。

【08：02】【業績｜濠賭股】美高梅次季經調整物業EBITDAR轉虧5200萬美元　收入削逾半

【07：57】【阿里巴巴9988】軟銀據報通過預付遠期合約變相減持阿里巴巴　融資多達220億美元

【07：45】【港元滙價】金管局今晨接約142億港元沽盤　本輪最大額　銀行體系結餘跌穿1300億元（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報19920點，升153點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報51.57元，較港收市價高0.57元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報307.85元，較港收市價高5.25元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報93.92元，較港收市價高3.57元或近4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國7月ISM非製造業PMI遠勝預期，6月工廠訂單按月升2%，同樣較預期升好，7月標普全球美國服務業PMI終值勝市場預期，受數據刺激，加上有企業宣布大手回購股份，美股走勢持續向上，道指收市升416點，報32812點；標指升63點，報4155點；納指升319點，報12668點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車及浙江世寶

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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