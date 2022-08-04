【港股夜期+ADR】阿里美股高港2%　夜期升151點（不斷更新）

阿里巴巴（09988）公布業績，經調整盈利超市場預期，CEO張勇看好內地消費復甦，美股股價盤前高見102.7美元，相當於港股100.77港元，較港收市價95元高6.1%。不過，開市後股價回順至98.79美元，相當於97.05港元，僅高港2.2%。

夜期升151點，報20292點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 51.48 -0.2% 美團ADR 185.61 +1.0% 騰訊ADR 313.92 +0.6% 阿里巴巴美股 97.05 +2.2%

北水續錄得9.7億元淨流入。中移動 （00941） 有6.2億元淨流入，騰訊控股 （00700） 及吉利汽車 （00175） 分別錄得6.1億元及2.7億元淨流入。北水淨流出方面，長汽 （02333） 及快手 （01024） 分別錄得3.1億元及1.6億元淨沽盤。

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恒指乾升406點，騰訊、美團升逾3%

阿里巴巴 （09988） 為首科技股領市下，港股續反彈，重上20000點。恒生指數開報20011點，升244點，開市後曾升近450點，高見20216點。恒生指數收報20174點，升406點，成交889億元。恒生科技指數升3.2%，報4381點。阿里巴巴 （09988） 績前升逾5%；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升逾3%；九置 （01997） 績後升逾6%；澳博 （00880） 逆市跌12%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 95.00 +5.2 +68 27 美團 183.80 +3.8 +53 -39 騰訊 312.00 +3.1 +44 10 中石油 3.51 -1.7 -2 5 網易 139.30 -2.2 -3 22 蒙牛 34.05 -2.0 -3 22

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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【分析│台海局勢】高盛：地緣政治升溫3板塊最受影響 維持「增持」中資股、未來12個月潛在回報約24%

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即市走勢︰

【21：58】夜期升151點，報20292點。

【19：20】夜期升104點，報20245點。

【18：40】阿里巴巴 （09988） 公布季績後，恒指夜期由跌轉升，現升186點，報20327點。

【18：30】恒指夜期跌11點，報20130點。

【16：35】【業績│長和系】長實半年多賺58%至129億元、息增至0.43元 李澤鉅：樓市續由房屋政策及利率走向主導、經濟復甦取決疫情

【16：32】【業績｜長和系】長和半年多賺5%至191億元 增派中期息至0.84元

【16：22】【Uniqlo母企】迅銷旗下GU據報擬進軍北美市場 秋季於紐約Soho區開設首間GU品牌店

【16：10】恒生指數收報20174點，升406點，成交889億元。恒生科技指數升3.2%，報4381點。阿里巴巴 （09988） 績前升逾5%；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升逾3%；九置 （01997） 績後升逾6%；澳博 （00880） 逆市跌12%。

【16：01】【新股IPO】傳檸萌影視擬以下限每股27.75元定價 料集資近4億元

【16：00】恒生指數U盤前升376點，報20143點。

【15：56】【騰訊700】騰訊據報取消外判員工餐飲福利 疑出於降本增效考慮

【15：46】羅馬集團 （08072） 跌幅擴大至逾7成，破底低見0.083元，成交5457萬元。

【15：40】羅馬集團 （08072） 尾市突挫5成，破底低見0.17元。

【15：22】【異動股】蘋果iPhone14傳放棄加價、概念股高偉電子創新高 比亞迪電子獲許生產電子煙齊升一成

【15：22】【回購A股】凱萊英彈高9% 斥資不超過8億人幣回購最多近276萬A股

【15：21】九置 （01997） 尾市升近7%，高見36.15元，成交1.4億元。

【15：12】阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 最新升5%。

【15：10】百威亞太 （01876） 升3%；青啤 （00168） 、潤啤 （00291） 升逾1%。

【15：08】港股尾市升約350點，報20117點；科指升2.8%，報4367點。

【14：45】九置 （01997） 績後造好，股價午後愈升愈有，最新升逾6%，高見35.9元。

【14：44】亞洲電視 （00707） 升32%，高見0033元，成交122萬元。

【14：40】【星展香港】星展香港半年收入按年增1%、純利跌6% 龐華毅：料該行P息下半年與市場同步調整

【14：28】造車新勢力個別發展，理想汽車 （02015） 升1%；蔚來 （09866） 升0.8%；小鵬汽車 （09868） 跌2%。

【14：25】比亞迪電子 （00285） 升逾8%，高見22.5元。比亞迪電子旗下全資子公司比亞迪精密製造有限公司獲得了《煙草專賣生產企業許可證（電子煙代加工企業）》。

【14：19】阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 最新升逾4%；美團 （03609） 、小米 （01810） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%。

【14：11】恒指最新升約335點，報20102點；科指升2.7%，報4358點。

【14：06】九置 （01997） 升幅擴大至逾5%，高見35.65元。

【13：25】阿里巴巴 （09988） 最新升逾4%，市值重上2萬億，股價帶動大市升約313點，報20080點；科指升2.5%，報4354點。

【13：19】區塊鏈概念股上揚，火幣科技 （01611） 升逾6%；歐科雲鏈 （01499） 升逾9%；美圖公司 （01357） 升逾1%。

【13：14】東方海外 （00316） 逆市跌5%，低見251元；中遠海控 （01919） 跌逾1%；中遠海能 （01138） 跌逾2%。

【13：07】網易 （09999） 午後初段跌近3%，低見138.1元。

【13：05】阿里巴巴 （09988） 午後初段升逾3%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 升逾2%，大市升幅收窄至約243點，報20010點；科指升1.8%，報4321點。

【13：04】高偉電子 （01415） 午後升幅收窄至8%，報14.7元，今早曾高見15.48元破頂。

【13：03】九龍倉置業 （01997） 績後抽升4%，高見35.2元。

【13：01】港股午後初段升近300點，報20062點，升295點；科指升2.2%，報4338點。

【12：59】宏光半導體 （06908） 中午開市前停牌，停牌前報3.68元，升2.5%。

【12：59】佳源國際 （02768） 公布7月份集團合同銷售金額約10.47億元，合同銷售面積約9.75萬平方米，按月跌24.5%及16.2%。

【12：56】【業績│食品股】日清食品控股股東中國地區銷售額升28% 產品價量齊升抵銷成本上漲

【12：40】恒指黑期升約332點，報20059點。

【12：17】【業績│收租股】九龍倉置業半年基礎淨盈利增加3%至逾33億元、息增至0.7元 資產淨值少於2000億元

【12：06】【港產美股】長江集團：10年前已售出絕大部分尚乘集團持股 沒有直接持有尚乘數科股權、無任何業務往來

【12：00】恒生指數半日升287點，報20054點，成交508億元。恒生科技指數升2.2%，報4340點。阿里巴巴 （09988） 升4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%；澳博 （00880） 跌逾13%；新東方在綫 （01797） 升逾8%。

【11：54】【新股IPO】蘋果供應商伯恩光學擬延至明年IPO 香港十大富豪楊建文旗下、去年申請上市

【11：48】【港元拆息】1個月HIBOR升至1.43厘 27個月新高

【11：45】港股中午收市前，大市升幅收窄至約238點，報20005點，下試二萬關。科指升1.9%，報4327點。阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至逾3%，低見93.6元。

【11：45】【吉利175】吉利再升逾3% 幾何電動汽車將採用華為鴻蒙HarmonyOS 智能座艙

【11：32】內地股市個別發展，上證半日升0.2%；深證升0.04%；創業板指跌0.2%。

【11：25】直通電訊 （08337） 乾升1.2倍，高見0.345元，涉7宗成交或2萬元。

【11：24】【中美貿易戰】美國國際貿易委員會調查聯想、華碩等設備商 聯想升幅收窄至0.3%

【11：19】愛高 （00328） 升逾4成，高見0.061元，成交196萬元。

【11：14】三桶油個別發展，中海油 （00883） 升0.2%；中石油 （00857） 跌逾1%；中石化 （00386） 跌0.6%。

【11：05】昨日造好的南南資源 （01229） ，股價今早回吐近15%，低見0.29元，成交803萬元。

【11：01】長和 （00001） 績前升近1%；長實 （01113） 升0.3%。

【10：54】阿里巴巴 （09988） 最新升逾4%，大市升幅收窄至約300點。

【10：52】香港航天科技 （01725） 升逾11%，高見9.3元。香港航天科技公布昨天與湖南賽德雷特空間科技訂立衛星製造和組裝、集成及測試合約，賽德雷特委託集團承接3顆光學衛星的製造和總裝測試項目。

【異動股】香港航天科技升一成 與賽德雷特訂立衞星製造和組裝、集成及測試合約

【10：50】恒指最新升約337點，報20104點；科指升2.6%，報4357點。

【10：48】藥明生物在官方微信公布，將與阿斯利康就新冠預防中和抗體組合藥物恩適得（替沙格韋單抗聯合西加韋單抗）的本地化生產達成戰略合作。藥明生物股價升逾4%，高見75.35元。

【10：46】網易 （09999） 跌幅擴大逾2%，低見138.6元。

【10：45】金沙 （01928） 最新跌逾3%，低見17.66元；銀娛 （00027） 報46.5元暫無升跌。

【10：41】快狗打車 （00246） 逆市再跌逾1%，破底低見5.02元，試穿5元，成交380萬元。

【10：37】新東方在綫 （01797） 股價升8%，高見21.15元，總市值再度超過200億，達209億。

【10：26】港股雖反彈400點，惟弱勢的內房仍個別發展，其中，中海外 （00688） 偏軟跌0.5%；潤地 （01109） 跌0.2%。碧桂園 （02007） 升0.8%；雅居樂 （03383） 升逾1%。

【10：23】澳博 （00880） 早段曾挫17%，破底低見2.6元，最新跌幅略收窄至13%，報2.73元，成交1.8億元。

【10：18】中芯 （00981） 升幅擴大至5%，高見17元。

【10：15】大市最新升約412點，報20180點；科指升3.2%，報4381點。阿里巴巴 （09988） 升逾5%；騰訊 （00700） 升近3%；美團 （03690） 升近4%。

【10：11】港交所 （00388） 升逾2%，高見358元。

【10：07】舜宇光學 （02382） 升近6%，高見111.4元；瑞聲 （02018） 升逾3%，高見15.1元。

【10：06】高偉電子 （01415） 升逾12%，破頂高見15.22元。

【09：52】【股權變動】平保升逾1% 摩根大通斥19億增持平保H股 好倉升至9.04%

【09：50】阿里巴巴 （09988） 升勢略回順，最新升近5%，恒指升幅略收窄至約375點，報20141點

【09：48】除澳博 （00880） 外，其他濠賭股亦逆市跌，銀娛 （00027） 跌0.3%；金沙 （01928） 跌逾2%；永利 （01128） 跌逾1%；美高梅 （02282） 績後跌1%；新濠 （00200） 跌0.8%。

【09：47】友邦 （01299） 升逾3%；滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 升1%。

【09：45】澳博 （00880） 早段跌幅擴至14%，破底低見2.69元，成交9260萬元。

【09：42】阿里巴巴 （09988） 早段升6%，高見96.2元。騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升逾3%。

【09：40】森松國際 （02155） 發盈喜，料中期多賺最少5成，股價升逾15%，高見8.8元。

【09：39】恒指最新400點。

【09：38】大市開市後升約350點，報20120點，升353點；科指升2.7%，報4359點。

【09：37】中芯 （00981） 股價再升逾3%，高見16.76元；華虹半導體 （01347） 續升逾2%，高見23.95元。

【09：36】網易 （09999） 早段轉跌0.7%，低見141.3元。

【09：35】思摩爾 （06969） 早段升1%，高見17.8元，思摩爾旗下再有兩間全資子公司獲頒發煙草專賣生產企業許可證。

【電子煙】思摩爾再有2子公司獲煙草專賣生產許可證 總體生產經營按預定計劃進行

【09：33】吉利 （00175） 早段升逾4%；比亞迪 （01211） 升近3%；長汽 （02333） 升近2%；廣汽 （02238） 升近1%。

【09：33】【業績｜中概股】汽車之家升逾11% 上季少賺43%至4.23億人幣 業務收入下跌主受疫情影響

【09：32】蒙牛 （02319） 股價逆市跌2%，早段破底低見33.55元。

【09：30】電能 （00006） 績後跌0.1%；長建 （01038） 升逾1%；TOM集團 （02383） 則平開。

【業績｜長和系】電能半年盈利升14%至28.71億元 中期股息維持0.78元

【業績│長和系】長建上半年純利增46%至44億元 中期息升1.4%至7角

【業績｜長和系】TOM集團轉虧為盈賺2億元 不派中期息

【09：28】比亞迪 （01211） 高開逾2%，比亞迪7月新能源汽車銷量16.25萬輛，按年增2.22倍。

【比亞迪1211】比亞迪7月新能源汽車銷量增2.2倍至近16.3萬輛 全年銷量累計增2.9倍

【09：23】澳博 （00880） 逆市挫逾11%，開報2.78元破底。澳博發公告指有意進行供股，以籌集最多約30.312億元，計劃「4供1」，每股認購價2.08元，較周三收市價3.14元折讓33.8%。

【澳博880】澳博擬折讓33.8%進行「4供1」供股集資30億 股東澳娛另將提供20億元無抵押定期貸款（第二版）

【09：21】港股續反彈，重上20000點。恒生指數開報20011點，升244點。恒生科技指數升2.3%，報4341點。阿里巴巴 （09988） 績前造好升逾5%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 升逾2%。

【09：13】期指開報19915點，升187點或近1%。

【09：05】【手遊股】網易和動視暴雪據指放棄《魔獸世界》手機版 雙方在合同條款上存分歧

【09：00】阿里巴巴 （09988） 公布委任希慎興業 （00014） 執行主席利蘊蓮，以及安永會計師事務所中國前主席吳港平為集團董事會獨立董事，今日起生效。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴：董建華不續任獨董 委任利蘊蓮、吳港平為獨董

【08：23】恒指黑期升約209點，報19935點，道指期貨跌21點。

【08：02】【業績｜濠賭股】美高梅次季經調整物業EBITDAR轉虧5200萬美元 收入削逾半

【07：57】【阿里巴巴9988】軟銀據報通過預付遠期合約變相減持阿里巴巴 融資多達220億美元

【07：45】【港元滙價】金管局今晨接約142億港元沽盤 本輪最大額 銀行體系結餘跌穿1300億元（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報19920點，升153點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報51.57元，較港收市價高0.57元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報307.85元，較港收市價高5.25元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報93.92元，較港收市價高3.57元或近4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國7月ISM非製造業PMI遠勝預期，6月工廠訂單按月升2%，同樣較預期升好，7月標普全球美國服務業PMI終值勝市場預期，受數據刺激，加上有企業宣布大手回購股份，美股走勢持續向上，道指收市升416點，報32812點；標指升63點，報4155點；納指升319點，報12668點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車及浙江世寶

責任編輯︰梁浩碩