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【ET開市直擊】台海局勢左右大市？中資科技股業績期有冇得博（附Time code）

股市 10:50 2022/08/04

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美國眾議院院長佩洛西訪台，台海局勢緊張，中美角力點收科？會否繼續左右大市？阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 等科技股業績期有冇炒作？華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

Time code
00：20 - 港股今日焦點速覽　
01：00 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：25 - 亞太股市早段市況速報
03：38 - 佩洛西訪台憂慮降溫
05：38 - 市場憂台海有軍事擦槍走火     軍演前港股反彈未必暢順
07：09 - 料11月前仍有台海憂慮     港股到高位要小心
07：51 - 避開內房股、內銀股      科技股會相對較好
09：44 - 美股中線偏好
10：18 - 利率期貨有兩種睇法      睇1年後利率水平
11：55 - 市場憧憬加息減慢    想法反轉
14：12 - 現水平買納指易摸頂    至13100點水平已見反彈阻力
15：54 - 納指到13400-13600點會先回調至13000點之下
17：40 - META（FB.US）、Netflix（NFLX.US）可望追落後
18：15 - 現水平不宜高追Apple（AAPL.US）    宜等回調再買
18：42 - Alphabet（GOOG.US）可考慮
20：08 - 港股上日市況速覽+北水盤路
21：42 - 中資科技股業績期博反彈如賭大小
23：20 - 科技股業績預期欠驚喜    或未如想像中差會「彈一下」
24：55 - 可小注博阿里巴巴 （09988）
25：26 - 騰訊 （00700） 已低殘    炒短線波幅
26：45 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 103元有貨績前後怎操作？91元今日沽唔沽？收市有冇機會破百？
30：00 - 港股開市前市況速報
32：40 - ET個股推介：中移動 （00941）
37：04 - 港股開市初段市況速報
37：20 - 觀眾問股：中移動 （00941） 快公布業績，51元有貨現價可再加注？
40：50 - 觀眾問股：友邦 （01299） 90元重貨咩價可加碼？   冇貨現價可入？
44：07 - 觀眾問股：美團 （03690） 可繼續持有？
45：20 - 觀眾問股：吉利 （00175） 點睇？
47：14 - 觀眾問股：長汽 （02333） 12.6元有貨上望多少？止蝕位？
49：05 - 觀眾問股：碧桂園 （02007） 4.3元重貨等幾耐先上返？抑或忍痛止蝕？
51：02 - 觀眾問股：中行 （03988） 、工行 （01398） 、招行 （03968） 可線收息？還是先沽？
53：28 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 業績前後有冇炒作？未有貨可少量買入？
55：38 - 觀眾問股：AMTD Digital Inc（HKD.US）會否跌至1美元？
57：17 - 港股、A股開市初段市況速報
57：45 - 財經日誌提提你

*下半年樓價跌一成？重溫《ET財智Talk》彭博黃智亮預測港、英、澳三地樓市走勢*

*步入8月業績期   重溫《開市追揸沽》一覽滙豐、科技股業績策略*

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

責任編輯：何美澄

欄名 : ET開市直擊

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