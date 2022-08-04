【阿里巴巴9988】阿里巴巴高開5%　懶理軟銀據報通過預付遠期合約變相減持阿里巴巴　融資多達220億美元

▲ 【阿里巴巴9988】軟銀據報通過預付遠期合約變相減持阿里巴巴 融資多達220億美元

阿里巴巴 （09988） 將於今日公布業績。業績公布前，報道指阿里巴巴單一最大股東、由孫正義旗下軟銀集團（SoftBank）減持阿里巴巴股份，今年通過預付遠期合約（prepaid forward contracts）出售約三分之一的阿里巴巴股份，融資多達220億美元。

阿里巴巴高開5.8%，報95.55元。

根據報道，軟銀現已通過這些遠期銷售出售了其逾半的阿里巴巴股份，這可能會將其持股縮至保留在董事會席位門檻以下，並無需在其財務報表中確認阿里巴巴收入份額。報道指，軟銀強調保留回購阿里巴巴股票的權利，但補充指交易使集團能預先籌集資金，同時對沖股價下跌。

根據報道的文件顯示，今年2.13億股阿里巴巴股票的遠期銷售是與高盛、瑞穗、瑞銀等銀行達成的。

自10月以來，軟銀已上繳 4000萬股阿里巴巴以結算此前達成的交易，持股比例由24.8%降至7月中的23.9%。

軟銀集團此前公布至3月底年度虧損1.71萬億日圓（約1,040億港元），相對前一年度大賺4.99萬億日圓。

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責任編輯︰梁浩碩