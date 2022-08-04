  • 27°C
香港時間 : 2022804日 (四) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】阿里巴巴升5%　懶理軟銀據報通過預付遠期合約變相減持阿里巴巴　融資多達220億美元

股市 16:15 2022/08/04

分享：

分享：

【阿里巴巴9988】軟銀據報通過預付遠期合約變相減持阿里巴巴　融資多達220億美元

阿里巴巴 （09988） 將於今日公布業績。業績公布前，報道指阿里巴巴單一最大股東、由孫正義旗下軟銀集團（SoftBank）減持阿里巴巴股份，今年通過預付遠期合約（prepaid forward contracts）出售約三分之一的阿里巴巴股份，融資多達220億美元。

阿里巴巴高開5.8%，報95.55元，早段曾升6%，高見96.2元，收報95元，升5.2%，成交49.6億元。

根據報道，軟銀現已通過這些遠期銷售出售了其逾半的阿里巴巴股份，這可能會將其持股縮至保留在董事會席位門檻以下，並無需在其財務報表中確認阿里巴巴收入份額。報道指，軟銀強調保留回購阿里巴巴股票的權利，但補充指交易使集團能預先籌集資金，同時對沖股價下跌。

根據報道的文件顯示，今年2.13億股阿里巴巴股票的遠期銷售是與高盛、瑞穗、瑞銀等銀行達成的。

自10月以來，軟銀已上繳 4000萬股阿里巴巴以結算此前達成的交易，持股比例由24.8%降至7月中的23.9%。

軟銀集團此前公布至3月底年度虧損1.71萬億日圓（約1,040億港元），相對前一年度大賺4.99萬億日圓。

下半年樓價跌一成？彭博黃智亮預測港、英、澳三地樓市走勢，即睇【ET財智Talk】

【阿里巴巴9988】投資研究機構CFRA再唱淡阿里巴巴、重申賣出及85美元目標價　預計政治風險+競爭+監管不利表現

【分析｜中概股】阿里巴巴ADR難逃除牌？審計爭議可追溯至安然醜聞？　看清中概股審計監管風波6大風險和進展

【阿里巴巴大股東】軟銀全年轉蝕逾千億港元　願景基金投資中國企業近5年累計轉虧

責任編輯︰梁浩碩

港股 阿里巴巴－SW（09988） 孫正義 Softbank 阿里巴巴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐】曾淵滄：計一計派息、就會覺得滙豐值60元　「好有信心中央會出手救內房，但要有耐性」
【HSBC滙豐】曾淵滄：計一計派息、就會覺得滙豐值60元　「好有信心中央會出手救內房，但要有耐性」
【港產美股】尚乘數科HKD一度成全球9大市值公司、盤前再創「癲價」2000美元　分析：公允值最多僅30多美元
【港產美股】尚乘數科HKD一度成全球9大市值公司、盤前再創「癲價」2000美元　分析：公允值最多僅30多美元
【阿里巴巴9988】阿里巴巴升5%　懶理軟銀據報通過預付遠期合約變相減持阿里巴巴　融資多達220億美元
【阿里巴巴9988】阿里巴巴升5%　懶理軟銀據報通過預付遠期合約變相減持阿里巴巴　融資多達220億美元
【港產美股】尚乘數科HKD瀉34%依然為市值第五大金融股　沽空機構：尚乘數科算不上「迷因股」
【港產美股】尚乘數科HKD瀉34%依然為市值第五大金融股　沽空機構：尚乘數科算不上「迷因股」
【港股市況】阿里巴巴績前升5%　恒生指數全日升406點　騰訊、美團升逾3%（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴績前升5%　恒生指數全日升406點　騰訊、美團升逾3%（不斷更新）
【芯片大戰】美國據報擬禁止中國獲得先進芯片設計軟件　中芯國際突升8%
【芯片大戰】美國據報擬禁止中國獲得先進芯片設計軟件　中芯國際突升8%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款