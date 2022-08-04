香港管理專業協會推首屆 HKMA/ HKT 環球創新獎 任何機構也可參與 入內文即睇參賽資格

為配合國家「十四五」規劃發展香港成為國際創科中心，並慶祝香港特別行政區成立 25週年，香港管理專業協會（管協）推出首屆「HKMA/ HKT 環球創新獎」，任何機構的創新項目，以創新模式及/或科技為持份者（包括客戶、員工、業務持有人、投資者、商業夥伴、供應商、社區、社會）創造價值，均歡迎參賽。

【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

【MPF】積金評級：7月強積金人均損失200元 一文看清10隻表現最強強積金成分基金，詳見【下一頁】

是次環球創新獎的目標，是嘉許各行各業、不同界別的機構在創新領域的傑出成就。同時為企業、機構、專業人員和創新人材提供平台，促進意見交流，分享成功經驗及最佳實踐，以解決企業、經濟、環境與社會的迫切問題。也希望在香港、區內及全球推動創新，鼓勵各界開展具有正面、長遠及持久影響力的解決方案。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

獎項鼓勵任何具備創新產品、服務、技術、實踐、流程等的機構參與。亦歡迎任何來自香港、大灣區、中國內地或海外的機構參賽。包括公營或私營機構、跨國企業或中小企業，以創新產品、服務、技術、實踐、流程等參與此獎項類別。機構可個別提交參賽計劃或與合作夥伴聯合提交，各參賽單位提交的參賽計劃數量不限。

【畢業生薪酬】八大畢業生平均年薪28.1萬元 按年升5.6% 失業率跌至2.2%，詳見【下一頁】



參賽計劃以創新項目/措施/解決方案/營運模式為基礎，並展示其持續成果、效益和影響。參賽機構可參與以下其中一個獎項類別 :

1. Innovative Organizations Awards 創新機構獎

任何符合以下五個創新領域的項目均可參賽。參賽機構須於報名表中註明其參賽計劃所

屬的創新領域（五項領域列表如下）。

-產品及服務創新

-流程創新

-業務模式創新

-平台創新

-社會創新



2. Innovative Rising Stars Awards 初創之星獎

初創企業需滿足以下參賽條件：

-成立少於五年

-非上市

-截至 2022 年 6 月 30 日為止，共募資不超過3,000萬美元

「HKMA/ HKT 環球創新獎」的籌委會和評判團，是由30多家創新公司、孵化器、天使投資、加速器、獨角獸企業和諮詢公司組成的強大網絡。「HKMA/ HKT 環球創新獎」2022/2023 年度參賽費用全免，遞交報名表格截止日期為 2022 年12月1日。

「HKMA/ HKT 環球創新獎」於周三（3日）舉行啟動禮暨簡介會，啟動禮主禮嘉賓包括香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東、 管協副主席鄭善強、 「HKMA/ HKT 環球創新獎」籌委會主席李惠光、 HKMA 創新管理學院顧問委員會主席黃紹基、 管協理事會委員盛智文博士(蘭桂坊控股有限公司主席)、 管協理事會委員梁啟雄(萬眾智能生活有限公司執行主席）及管協總裁胡志君。

MIRROR演唱會意外12子工作叫停 廣告人Rudi Leung：短期內或會主動減產廣告 估計不少企業仍想找鏡仔合作，詳見【下一頁】

【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍