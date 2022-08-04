▲ 【港產美股】尚乘數科HKD瀉34%依然為市值第五大金融股 沽空機構：尚乘數科算不上「迷因股」

港產美股尚乘數科（ATMD Digital，美：HKD）自上月中在美股掛牌後升幅驚人，市值一度趕上世界十大，令港美投資者熱議。尚乘數科周三股價一度高見2117.8美元，但其後經過無數次的熔斷後，最終收報1100美元，跌579美元或34.5%。尚乘數科總市值回落至2035億美元，但依然是世界第三高市值金融股，僅次於摩根大通、股神巴菲特旗下巴郡、美銀和工行，較美資投行高盛、大摩更高。

對於尚乘數科股價為何急升，市場莫衷一是，但只能確認年度收入僅2億港元的公司，目前股價不反映現有內在價值。在母企已持股88%、上市招股集資1.25億美元，尚乘數科街貨少，昨日成交量11.64萬股，成交額1.5億美元，大手交易集中在香港時間凌晨2至3時，其中最大額一宗為1348.78美元買賣1084股，涉146萬美元。

尚乘數科多次觸及美股熔斷

尚乘數科多次在5分鐘內漲跌幅超過10%，需要暫停交易5分鐘。尚乘數科甫開市已升至2117.8美元即觸發漲幅限制，其後急回至1780美元時再暫停。系統顯示，當時多投資者排隊出貨。恢復交易後，即跌穿1000美元，報990美元，跌41%。然後波幅太大，一度又停止交易。

其間根據SEC沽空條例201，即對跌超過10%股份，只准以當前市場最佳買入價沽空股份，用以減低股份的波動。

沽空機構質疑交投量低 算不上迷因股

此外，市場人仕爭論尚乘數科是否一隻meme股，香櫞研究指出，尚乘數科不是一隻meme股，因周二只交易了33.9萬股，散戶不似炒作GME時的熱鬧，借貨沽空的成本亦很高。

相對而言，尚乘數科母企尚乘集團（AMTD Idea，美：AMTD）更獲當地散戶關注，在美國散戶常用的富達交易平台的買入榜，尚乘集團周三排名第四，儘管當天股價下跌11%，但仍然頗受散戶青睞。

尚乘數科除了周二聲明密切留意市場是否存在交易異常外，至今未有進一步表態。

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車及浙江世寶

編輯：譚志偉