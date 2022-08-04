【港產美股】尚乘數科瀉34% 退守1100美元

尚乘數科（HKD）股價波動，雖然高見2117.8美元，但其後經過無數次的熔斷後，最終收報1100美元，跌579美元或34.5%。總市值回落至2035億美元。

對於股價急升，市場認為仍然是個謎，普遍均認為與街貨少有關。尚乘數科成交量11.64萬股，成交額1.5億美元，大手交易集中在兩至3時，其中最大額一宗為1348.78美元成交1084股，涉146萬美元。

尚乘數科多次在5分鐘內漲跌幅超過10%，需要暫停交易5分鐘。尚乘數科甫開市已升至2117.8美元即觸發漲幅限制，其後急回至1780美元時再暫停。系統顯示，當時多投資者排隊出貨。恢復交易後，即跌穿1000美元，報990美元，跌41%。然後波幅太大，一度又停止交易。

其間根據SEC沽空條例201，即對跌超過10%股份，只准以當前市場最佳買入價沽空股份，用以減低股份的波動。

此外，市場人仕爭論尚乘數科是否一隻meme股，香櫞研究指出，尚乘數科不是一隻meme股，因周二只交易了33.9萬股，散戶不似炒作GME時的熱鬧，借貨沽空的成本亦很高。

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