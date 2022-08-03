  • 27°C
香港時間 : 2022804日 (四) 00:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港產美股】尚乘數科恢復交易　正執行SEC沽空條例201　瀉41%後重上1400美元

股市 23:56 2022/08/03

分享：

分享：

尚乘數科（HKD）已成為一隻全球知名的巨大泡沫股，投資者一面倒看淡，不過，股價卻愈升愈有，而且沒有期權，尚乘數科即市高見2117.8美元。

停止交易前報1780美元，升101元或6%。系統顯示，多投資者排隊出貨。恢復交易後，即跌穿1000美元，報990美元，跌41%。然後波幅太大，一度又停止交易。

紐交所公布，正執行SEC沽空條例201。即對跌超過10%股份，只准以當前市場最佳買入價沽空股份。

剛才在1780美元停板時，大量沽盤突然在停板期間排隊出擊，狂質低至1200美元，令買入對盤價亦跌至1200美元之下，雖然市場價仍停在1780美元，但恢復交易時，成交價肯定急跌，以至一度跌穿1000美元，靠投資者信心不穩，即市操作再於低位補倉獲利。

尚乘數科最新重上1400美元。

此外，市場人仕爭論尚乘數科是否一隻meme股，香櫞研究指出，尚乘數科不是一隻meme股，因昨日只交易了33.9萬股，散戶不似炒作GME時的熱鬧，借貨沽空的成本亦很高。

【港產美股】尚乘數科HKD一度成全球9大市值公司、盤前再創「癲價」2000美元　分析：公允值最多僅30多美元

【AMTD】尚乘數科上市半個月升逾百倍、市值超滙豐　公司：留意交易活動是否不尋常　長和2003年有份成立母企

美股 德美利證券（TD Ameritrade，美：AMTD） 港股

上一篇文章

【美股市況】美數據佳　美9月加0.75厘機會逾5成　道指漲逾300點 納指升逾2%（不斷更新）

下一篇文章

【內房危機】正榮地產2019年10月票據到期未支付本金、構成違約　預告2021年1月票據將在數日後構成違約
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期跌4點　藍籌ADR靠穩（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌4點　藍籌ADR靠穩（不斷更新）
【HSBC滙豐】曾淵滄：計一計派息、就會覺得滙豐值60元　「好有信心中央會出手救內房，但要有耐性」
【HSBC滙豐】曾淵滄：計一計派息、就會覺得滙豐值60元　「好有信心中央會出手救內房，但要有耐性」
【台海局勢】佩洛西在哪裡？「SPAR19」專機飛抵台灣松山機場、全程飛行時間約7小時（不斷更新）
【台海局勢】佩洛西在哪裡？「SPAR19」專機飛抵台灣松山機場、全程飛行時間約7小時（不斷更新）
【芯片大戰】美國據報擬禁止中國獲得先進芯片設計軟件　中芯國際突升8%
【芯片大戰】美國據報擬禁止中國獲得先進芯片設計軟件　中芯國際突升8%
【AMTD】尚乘數科上市半個月升逾百倍、市值超滙豐　公司：留意交易活動是否不尋常　長和2003年有份成立母企
【AMTD】尚乘數科上市半個月升逾百倍、市值超滙豐　公司：留意交易活動是否不尋常　長和2003年有份成立母企
【港產美股】尚乘數科HKD一度成全球9大市值公司、盤前再創「癲價」2000美元　分析：公允值最多僅30多美元
【港產美股】尚乘數科HKD一度成全球9大市值公司、盤前再創「癲價」2000美元　分析：公允值最多僅30多美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款