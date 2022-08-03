【港產美股】尚乘數科恢復交易　正執行SEC沽空條例201　瀉41%後重上1400美元

尚乘數科（HKD）已成為一隻全球知名的巨大泡沫股，投資者一面倒看淡，不過，股價卻愈升愈有，而且沒有期權，尚乘數科即市高見2117.8美元。

停止交易前報1780美元，升101元或6%。系統顯示，多投資者排隊出貨。恢復交易後，即跌穿1000美元，報990美元，跌41%。然後波幅太大，一度又停止交易。

紐交所公布，正執行SEC沽空條例201。即對跌超過10%股份，只准以當前市場最佳買入價沽空股份。

剛才在1780美元停板時，大量沽盤突然在停板期間排隊出擊，狂質低至1200美元，令買入對盤價亦跌至1200美元之下，雖然市場價仍停在1780美元，但恢復交易時，成交價肯定急跌，以至一度跌穿1000美元，靠投資者信心不穩，即市操作再於低位補倉獲利。

尚乘數科最新重上1400美元。

此外，市場人仕爭論尚乘數科是否一隻meme股，香櫞研究指出，尚乘數科不是一隻meme股，因昨日只交易了33.9萬股，散戶不似炒作GME時的熱鬧，借貨沽空的成本亦很高。

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