【分析｜英國議息】英倫銀行周四料加息半厘　惟市場對其後加息路徑分歧極大

▲ 英倫銀行周四議息料加息半厘，惟市場對其後加息路徑分歧極大。

英倫銀行周四議息，在當地能源價格高企下，英國6月份通脹已創下9.4%的40年高位。為抗擊通脹，市場料加息半厘勢在必行，也是當地27年來最大加息幅度。

英國政策利率本周四由現時的1.25厘升至1.75厘，已成市場共識，但對於之後的加息路徑，市場看法分歧極大。周四議息後英倫銀行發佈的經濟預測，將為未來的加息速度提供線索。

政策利率料升至接近3厘後見頂

英倫銀行繼本周四議息會議後，9月中、11月初及12月中各有一次議息會議。市場之前預期，英國周四加息半厘後，12月或之前將有兩次、每次各0.5厘的加息，明年亦會略為再進一步上調利率，政策利率要升至接近3厘才見頂。

不過，荷蘭國際集團已發展市場經濟師James Smith預期，英倫銀行本周四加息半厘後，9月僅加息0.25厘，加至2厘水平便會收手，暫停加息。惟他也不排除上述預測有低估現實的可能性，稱英國明年有機會再加息0.25厘或0.5厘。

明年有機會調頭減息

Berenberg Bank高級經濟師Kallum Pickering料英國本周四及9月分別加息0.5厘，但英國通脹料於10月份見頂，英倫銀行11月進一步加息0.25厘後或稍事休息，明年甚至可能調頭減息。換言之，英國今年全年預測累計加息1.25厘，即政策利率年底升至2.5厘便見頂，低於市場預測的約3厘見頂水平。

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責任編輯：余倩敏