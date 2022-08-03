【澳博880】澳博擬折讓33.8%進行「4供1」供股集資30億　股東澳娛另將提供20億元無抵押定期貸款（第二版）

▲ 【澳博880】澳博：有意供股集資30億 股東澳娛另將提供20億元無抵押定期貸款

澳門博彩業受累疫情影響而收入大減，大部分博企均錄虧損。澳博 （00880） 發公告指，有意進行供股，以籌集最多約30.312億元，該款項主要用於增加澳娛綜合的股本。

澳博計劃「4供1」，每股認購價2.08元，較周三收市價3.14元折讓33.8%，涉發行14.20億至14.57億股，料供股款項淨額約29.37億元，包銷商為法巴。按連權基準買賣股份最後日期為8月18日；接納供股及繳付股款等最後時限為9月14日下午4時正。

澳博：澳娛同意提供20億元無抵押定期貸款

此外，澳博稱，已與股東澳娛訂立貸款協議，澳娛已同意向澳博提供金額為20億元的無抵押定期貸款，貸款的固定期限由提款當日起計6年，貸款利息每半年付息一次，年利率為4厘。

澳博稱，澳娛所提供貸款使公司能夠投資澳娛綜合度假股份有限公司，據此澳門政府可授予澳娛綜合自 2023年1月1日起的10年博彩批給合同。澳博稱，可隨時預付全部或部分貸款並無需支付罰金。

澳博指出，儘管目前困難的經營環境，貸款協議突顯澳娛及公司均對澳門的長期增長潛力充滿信心，獲取貸款可讓公司進一步增強資產負債表狀況及流動資金。

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（第二版加入供股詳情）

責任編輯：李哲毅