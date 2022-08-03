▲ 【美股焦點】百勝餐飲Yum Brands次季經調整盈利遜預期 KFC及Pizzahut受累內地疫情同店銷售下跌

擁有肯德基（KFC）、必勝客（Pizza Hut）及Taco Bell等品牌的百勝餐飲集團（Yum Brands）（美：YUM）公布次季業績，受累內地上季爆發疫情，肯德基及必勝客同店銷售下滑，整體營收按年僅增2%至16.4億美元，但符合預期。然而原材料成本增加等，Yum Brands上季每股經調整收益 1.05 美元，差過預期的1.09 美元。

Yum Brands美股盤前跌0.8%，報121.04美元。

Yum Brands稱，受中國疫情封鎖措施拖累，上季全球同店銷售額按年增長 1%，若不計及中國分店，其同店銷售額按年增長 6%。

必勝客中國銷售額暴跌 14%

中國是肯德基最大的市場，佔其銷售額的四分之一以上，疫情拖累其全球同店銷售額下降1%。必勝客中國的銷售額暴跌 14%，加上美國對薄餅需求疲軟，全球同店銷售額下降 3%。

Yum Brands近月曾加價，但由於烏克蘭戰爭和持續的供應鏈限制導致大宗商品價格飆升，無法完全抵消整體開支增長 4%。Taco Bell 是Yum Brands旗下唯一錄得全球同店銷售額正增長的連鎖品牌，利潤率與去年同期持平。

Yum Brands重申，出售俄羅斯肯德基業務予當地運營商的交易已處於後期階段，當地運營商將重新命名俄羅斯肯德基繼續營運。

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編輯：李哲毅