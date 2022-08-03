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【電子消費券】第二階段消費券計劃於8月7日發放 約636萬名市民將獲發

理財智慧 21:13 2022/08/03

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電子消費券即將派發，政府發言人今日（3日）表示，根據2022年第二階段消費券計劃，獲核實資格的約636萬名市民將於星期日（7日）獲分期發放消費券。

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當中有約621萬名市民會在第二階段獲分期發放5,000元消費券，他們包括在今年四月已獲發第一階段消費券，並符合第二階段相關資格準則的現有登記人，以及透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃等來港居住，以及來港升學的合資格新登記人。這些人士將於星期日獲發的第一期消費券額為2,000元。至於約15萬名符合有關資格準則的新登記香港永久性居民或新來港人士，他們會分期獲發10,000元消費券，於星期日獲發的第一期券額為3,000元。

政府已透過特定電話號碼（6059 1120），向按6月13日公布的資格準則完成審核的登記人發出審核結果短訊通知。發言人特別提醒市民查看短訊，市民亦可透過熱線18 5000的語音系統，查詢其資格審核結果和將獲發的券額。

至於被通知為不符合計劃資格準則的登記人，如有異議，可在收到相關短訊通知後14天內以書面提出覆檢申請，詳情可瀏覧計劃網站。截至8月1日，秘書處共收到約15萬8千宗覆檢申請，這些申請主要來自早前曾以「永久性地離開香港」為由作出法定聲明以提早提取強制性公積金或職業退休計劃下利益的市民。當中約10萬4千宗申請覆檢成功，有關登記人資格獲核實並已獲發相關短訊通知，這些人士也會於8月7日獲發放消費券。至於其餘覆檢個案，秘書處仍在處理，包括查核申請人提交的資料，或待申請人提交進一步資料後再作處理。秘書處會致力在收到申請後六星期內以短訊通知覆檢結果，其中覆檢成功的登記人最快可於8月16日收取第一期消費券。

 

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責任編輯：羅浩濂

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