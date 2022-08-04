【比亞迪1211】比亞迪彈高近3%　7月新能源汽車銷量增2.2倍至近16.3萬輛　全年銷量累計增2.9倍

▲ 【比亞迪1211】比亞迪7月新能源汽車銷量增2.2倍至近16.3萬輛 全年銷量累計增2.9倍

比亞迪 （01211） 發表通告指，7月新能源汽車銷量16.25萬輛，按年增2.22倍。比亞迪首7個月累計銷量近80.39萬輛，按年增長2.92倍。

比亞迪彈高2.7%，報295.6元。

當中，上月新能源乘用車銷量按年增2.24倍至16.22萬輛，純電動及插電式混合動力的增長速度相近，兩類車在7月份銷量分別為80991輛以及81223輛。

此外，首7個月新能源乘用車累銷80.04萬輛，按年增3倍。插電式混合動力累計銷量增3.8倍至39.59萬輛，純電動車累計銷量增2.4倍至40.45萬輛。

比亞迪7月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約7.287GWh，2022年累計裝機總量約41.329GWh。

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記者：宋佩恩