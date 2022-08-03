  • 27°C
香港時間 : 2022803日 (三) 21:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國際油價】OPEC+提議9月每日僅增產10萬桶　油價即彈

股市 20:21 2022/08/03

分享：

分享：

【國際油價】OPEC+提議9月每日增產10萬桶　國際油價照造好

OPEC+（石油輸出國組織及盟友）成員國哈薩克斯坦周三表示，OPEC+或不得不提高石油產量以避免市場過熱。有外電報道，OPEC+的聯合部長級監督委員會（JMMC）建議從9月起每天將產量提高10萬桶。 

有外電引述哈薩克斯坦能源部長 Bolat Akchulakov表示：「我們一直說，首選的價格區間是每桶 60至80美元，而今日價格是 100 美元。所以我們可能不得不提高產量以避免過熱。」

布蘭特期油升1.23%至101.8美元，紐約期油升1.79%至96.11美元。

大多數OPEC成員國已經用盡所有產能

今次OPEC會議前，美國總統拜登多次公開呼籲OPEC增產石油，然而大多數OPEC成員國已經用盡所有產能，市場大多預期OPEC+將保持產量穩定或選擇輕微增加。

有外電引述3位OPEC+消息人士表示，他們仍然認為調整產量政策的可能性很細。周二美國批准向阿聯酋和沙特阿拉伯出售價值 53 億美元的防禦導彈，但尚未取消對利雅得的進攻性武器銷售禁令。

OPEC舉行主要部長會議

OPEC近月一直在按照其目標每日增加約43萬至65萬桶產量，並且拒絕增加更大的產量。消息人士指，OPEC成員國缺乏額外石油產能，而且作為更廣泛OPEC+集團的一部分，成員國需要與俄羅斯進一步合作。

OPEC已在香港晚上時間7時開始舉行主要部長會議行會議，討論從 9 月起的石油生產政策。OPEC原訂9月起結束在2020 年實施的所有創紀錄的減產。

相關文章：

【國際油價】OPEC新任秘書長：俄羅斯對OPEC+協議至關重要　油價上漲不僅與俄烏戰爭有關

【能源供應】俄羅斯及沙特維持OPEC協議及穩定石油市場

責任編輯：李哲毅

美股 石油 布蘭特期油 紐約期油

上一篇文章

【AAPL】蘋果內地推閃送服務　主打3小時送貨上門、暫僅限上海

下一篇文章

【內房銷售】旭輝上月銷售少23%　一文看清7月內房銷售數字（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【台海局勢】佩洛西在哪裡？「SPAR19」專機飛抵台灣松山機場、全程飛行時間約7小時（不斷更新）
【台海局勢】佩洛西在哪裡？「SPAR19」專機飛抵台灣松山機場、全程飛行時間約7小時（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期升32點　北水續錄得7.2億元淨流入　買騰訊（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期升32點　北水續錄得7.2億元淨流入　買騰訊（不斷更新）
【HSBC滙豐】曾淵滄：計一計派息、就會覺得滙豐值60元　「好有信心中央會出手救內房，但要有耐性」
【HSBC滙豐】曾淵滄：計一計派息、就會覺得滙豐值60元　「好有信心中央會出手救內房，但要有耐性」
【台海局勢】佩洛西台灣行程被台媒曝光　周三早上會晤蔡英文及拜會立法院　下午前往景美人權園區
【台海局勢】佩洛西台灣行程被台媒曝光　周三早上會晤蔡英文及拜會立法院　下午前往景美人權園區
【芯片大戰】美國據報擬禁止中國獲得先進芯片設計軟件　中芯國際突升8%
【芯片大戰】美國據報擬禁止中國獲得先進芯片設計軟件　中芯國際突升8%
【港產美股】尚乘數科HKD一度成全球9大市值公司、盤前再創「癲價」2000美元　分析：公允值最多僅30多美元
【港產美股】尚乘數科HKD一度成全球9大市值公司、盤前再創「癲價」2000美元　分析：公允值最多僅30多美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款