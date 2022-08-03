【國際油價】OPEC+提議9月每日僅增產10萬桶　油價即彈

▲ 【國際油價】OPEC+提議9月每日增產10萬桶 國際油價照造好

OPEC+（石油輸出國組織及盟友）成員國哈薩克斯坦周三表示，OPEC+或不得不提高石油產量以避免市場過熱。有外電報道，OPEC +的聯合部長級監督委員會（JMMC）建議從9月起每天將產量提高10萬桶。

有外電引述哈薩克斯坦能源部長 Bolat Akchulakov表示：「我們一直說，首選的價格區間是每桶 60至80美元，而今日價格是 100 美元。所以我們可能不得不提高產量以避免過熱。」

布蘭特期油升1.23%至101.8美元，紐約期油升1.79%至96.11美元。

大多數OPEC成員國已經用盡所有產能

今次OPEC會議前，美國總統拜登多次公開呼籲OPEC增產石油，然而大多數OPEC成員國已經用盡所有產能，市場大多預期OPEC+將保持產量穩定或選擇輕微增加。

有外電引述3位OPEC+消息人士表示，他們仍然認為調整產量政策的可能性很細。周二美國批准向阿聯酋和沙特阿拉伯出售價值 53 億美元的防禦導彈，但尚未取消對利雅得的進攻性武器銷售禁令。

OPEC舉行主要部長會議

OPEC近月一直在按照其目標每日增加約43萬至65萬桶產量，並且拒絕增加更大的產量。消息人士指，OPEC成員國缺乏額外石油產能，而且作為更廣泛OPEC+集團的一部分，成員國需要與俄羅斯進一步合作。

OPEC已在香港晚上時間7時開始舉行主要部長會議行會議，討論從 9 月起的石油生產政策。OPEC原訂9月起結束在2020 年實施的所有創紀錄的減產。

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責任編輯：李哲毅