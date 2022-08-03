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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】家居隔離不忘運動 繼續跑步練體能強身健體

名人薈萃 19:41 2022/08/03

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新冠肺炎爆發兩年多以來，今年年初本港有關宗數曾逾萬宗，最近維持三四千多宗左右，相信不少跑友及身邊朋友都曾感染過。小弟早前亦曾「中招」，需要居家隔離七天，如果每天都會外出跑步跑山的你，突然被困在家，當然會感到不習慣及混身不自在，但只要身體狀況許可，在家中亦可繼續做不同運動去消磨時間，隔離日子仍然能夠很快過去。

【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

睇住戲原地跑

小弟有每天跑步的習慣，在這七天都在家中原地跑，但不少人會覺得悶，可能跑30分鐘已經不想跑，這時Disney+、Netflix及YouTube這些串流影片平台就大派用場，最近香港電影金像獎剛公布一系列得獎電影，例如《媽媽的神奇小子》、《怒火》、《智齒》、《梅艷芳》及《殺出個黃昏》等，打鐵趁熱在隔離期間一口氣重溫，每套戲長多少就跑多少，就不用怕悶，隨時不知不覺就跑了20公里。
 

Disney+提供不少今屆香港電影金像獎得獎電影，包括最佳電影《怒火》。 （圖片來源：Disney+ app）

最近Disney+及Netflix也有不少熱門劇集，如《SPY X FAMILY》、《媽，別鬧了！》等常常成為坊間日常談論話題，大家如果平時沒有時間去追，也可趁居家隔離期間一一細看。不喜歡看劇的可以看一些關於跑步攀山或拯救的紀錄片，《赤手登峰》(Free Solo)、《泰國洞穴救援》 (Tham Luang)及《14絕嶺：不可能的創舉》(14 Peaks: Nothing Is Impossible) 等都值得細心欣賞，看完也很想過去攀山越嶺呢！ 

不少跑步攀山紀錄片都值得細看，包括講述徒手攀山的《赤手登峰》。（圖片來源：Disney+ app）

跑步機效果佳

原地跑當然沒有在運動場跑或街跑那麼理想，步幅及跑姿或因環境局限而未能收放自如，如果有閒錢，可以考慮添置近年推出的輕便及可摺疊的室內跑步機，帶來更大訓練效果同時，所佔用家居空間不多，吸震物料亦不會為樓下及鄰居帶來噪音。

與平時健身室跑步機不同，家用跑步機大多較輕便，亦可摺疊易於收藏。（圖片來源：Amazfit網頁）


除了跑步，其實也不妨在家中練習體能，透過HIIT或Tabata增強肌力及耐力，對跑步特別是長跑或跑山有莫大的幫助。HIIT 即高強度間歇訓練，而Tabata是HIIT訓練的一種，源於日本教授Izumi Tabata為提升運動員而設的運動，每次八組動作，每組動作約20秒，然後大約10秒休息，休息時間較一般HIIT短，但訓練強度更高，初初參與的朋友宜先做足熱身，循序漸進，不要夾硬來呢！如果大家有興趣，可以在YouTube搜尋HIIT 或tabata，已經有很多相關的影片，你亦可以加上 “7 days”  或 “30 mins”等搜索字眼，透過不同訓練組合帶來新鮮感，就不用來來去去重覆做相同動作了。
 

HIIT及Tabata是近年新興的高強度間歇訓練運動，只要簡單在YouTube搜索就能輕易找到相關影片，初學者宜做足熱身。（圖片來源：YouTube app）


另外，如果想申請Disney+，最近香港寬頻推廣值得留意，香港寬頻推出劃一價HK$99/月 1000M家居寬頻連免費串流平台或5G流動通訊服務，不論公屋、私樓都係一樣價錢，即日起至2022年8月31日，全新客戶可以優惠價每月HK$99，同時享有香港寬頻1000M家居寬頻服務，及三選一優惠 1) 任睇Disney+；2) 免費MyTV Gold；3) 免費5G 10GB流動通訊服務，更免寬頻安裝費（價值HK$680），同步享受極速網絡以及最新串流樂趣。至於現有家居寬頻客戶，每推薦一位親友成功新登記及安裝指定家居寬頻服務，每月可享HK$100寬頻服務月費賬額回贈，兩個人就減$200，隨時免費兩年上網，申請多兩個串流平台都沒問題吧！

香港寬頻近日推出的上網加串流平台優惠十分抵玩，值得留意。（圖片來源：香港寬頻）

【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:
跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，20205月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

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