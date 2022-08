【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】家居隔離不忘運動 繼續跑步練體能強身健體

新冠肺炎爆發兩年多以來,今年年初本港有關宗數曾逾萬宗,最近維持三四千多宗左右,相信不少跑友及身邊朋友都曾感染過。小弟早前亦曾「中招」,需要居家隔離七天,如果每天都會外出跑步跑山的你,突然被困在家,當然會感到不習慣及混身不自在,但只要身體狀況許可,在家中亦可繼續做不同運動去消磨時間,隔離日子仍然能夠很快過去。

【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

睇住戲原地跑

小弟有每天跑步的習慣,在這七天都在家中原地跑,但不少人會覺得悶,可能跑30分鐘已經不想跑,這時Disney+、Netflix及YouTube這些串流影片平台就大派用場,最近香港電影金像獎剛公布一系列得獎電影,例如《媽媽的神奇小子》、《怒火》、《智齒》、《梅艷芳》及《殺出個黃昏》等,打鐵趁熱在隔離期間一口氣重溫,每套戲長多少就跑多少,就不用怕悶,隨時不知不覺就跑了20公里。



▲ Disney+提供不少今屆香港電影金像獎得獎電影,包括最佳電影《怒火》。 (圖片來源:Disney+ app)

最近Disney+及Netflix也有不少熱門劇集,如《SPY X FAMILY》、《媽,別鬧了!》等常常成為坊間日常談論話題,大家如果平時沒有時間去追,也可趁居家隔離期間一一細看。不喜歡看劇的可以看一些關於跑步攀山或拯救的紀錄片,《赤手登峰》(Free Solo)、《泰國洞穴救援》 (Tham Luang)及《14絕嶺:不可能的創舉》(14 Peaks: Nothing Is Impossible) 等都值得細心欣賞,看完也很想過去攀山越嶺呢!

▲ 不少跑步攀山紀錄片都值得細看,包括講述徒手攀山的《赤手登峰》。(圖片來源:Disney+ app)

跑步機效果佳

原地跑當然沒有在運動場跑或街跑那麼理想,步幅及跑姿或因環境局限而未能收放自如,如果有閒錢,可以考慮添置近年推出的輕便及可摺疊的室內跑步機,帶來更大訓練效果同時,所佔用家居空間不多,吸震物料亦不會為樓下及鄰居帶來噪音。

▲ 與平時健身室跑步機不同,家用跑步機大多較輕便,亦可摺疊易於收藏。(圖片來源:Amazfit網頁)



除了跑步,其實也不妨在家中練習體能,透過HIIT或Tabata增強肌力及耐力,對跑步特別是長跑或跑山有莫大的幫助。HIIT 即高強度間歇訓練,而Tabata是HIIT訓練的一種,源於日本教授Izumi Tabata為提升運動員而設的運動,每次八組動作,每組動作約20秒,然後大約10秒休息,休息時間較一般HIIT短,但訓練強度更高,初初參與的朋友宜先做足熱身,循序漸進,不要夾硬來呢!如果大家有興趣,可以在YouTube搜尋HIIT 或tabata,已經有很多相關的影片,你亦可以加上 “7 days” 或 “30 mins”等搜索字眼,透過不同訓練組合帶來新鮮感,就不用來來去去重覆做相同動作了。



▲ HIIT及Tabata是近年新興的高強度間歇訓練運動,只要簡單在YouTube搜索就能輕易找到相關影片,初學者宜做足熱身。(圖片來源:YouTube app)



另外,如果想申請Disney+,最近香港寬頻推廣值得留意,香港寬頻推出劃一價HK$99/月 1000M家居寬頻連免費串流平台或5G流動通訊服務,不論公屋、私樓都係一樣價錢,即日起至2022年8月31日,全新客戶可以優惠價每月HK$99,同時享有香港寬頻1000M家居寬頻服務,及三選一優惠 1) 任睇Disney+;2) 免費MyTV Gold;3) 免費5G 10GB流動通訊服務,更免寬頻安裝費(價值HK$680),同步享受極速網絡以及最新串流樂趣。至於現有家居寬頻客戶,每推薦一位親友成功新登記及安裝指定家居寬頻服務,每月可享HK$100寬頻服務月費賬額回贈,兩個人就減$200,隨時免費兩年上網,申請多兩個串流平台都沒問題吧!

▲ 香港寬頻近日推出的上網加串流平台優惠十分抵玩,值得留意。(圖片來源:香港寬頻)

【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

作者 _Clayton Lauw (劉茸)簡介 :

跑齡 10 多年的傳訊公關,跑咗 20 個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力, 2020 年 5 月有幸成為虛擬跑步比賽「 Runner’s World HK V-Run 2020 」男子公開組冠軍

更多跑呀跑,跑咗去邊? @Clayton Lauw 的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!