【儲局官員】3個月LIBOR升逾2.8厘創金融海嘯後高位　布拉德再放鷹料美息年底見3.75至4厘

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美國聯儲局官員周二發表鷹派言論，令市場對儲局明年調頭減息的預期降溫，3個月美元倫敦銀行同業拆息（LIBOR）周三升逾2.8厘，創2008年11月即金融海嘯以來最高水平。
3個月美元LIBOR連升4日至2.83229厘，周四再走高約2.5個基點。相對3個月港元銀行同業拆息（HIBOR）周四報2.20696厘，即兩者息差約0.6253，與近日水平相若。
3個月美元LIBOR與3個月HIBOR的息差於7月中旬一度擴至約1厘，其後反覆收窄，至7月底始回穩在0.6厘左右水平。
聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）周二表示，相信美國經濟能避免衰退，即使美國通脹較他預期熾熱，而儲局需持續加息控制通脹。他又預期，聯邦基金利率年底將由現時的2.25至2.50厘，升至年底的3.75至4厘。
布拉德周三接受外媒訪問時再放鷹，表示傾向加息在較早的時間發生，又稱倘能採取強勁行動，令通脹隨重回2%水平，儲局不會採取斷斷續續的方式。他續指，需在通脹指數中看到通脹回落的有力證據，儲局才會認為已經做得足夠。
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責任編輯：余倩敏