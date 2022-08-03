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【聯局加息】壓抑通脹立場堅定　三儲局官員集體放「鷹」　

環球政經 19:50 2022/08/03

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聯儲局官員周二（2日）集體放「鷹」，支持繼續進取加息，以壓抑通脹。消息曝光後，美國10年期國債收益率大幅上升，一度升18個基點至2.75厘。

三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）表示，聯儲局對抗通脹的工作還遠未完成，意味著利率將繼續上行，她續稱，任何人都不應該將加息這些重大舉措視為聯儲局正在放緩加息步伐的跡象。

同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯（Charles Evans）同日表示，認為9月加息0.5厘是合理的，對更然後在今年剩餘的兩次會議中，各加息0.25厘，直至2023年二季度。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）亦稱，目前還沒有證據表明通脹已經見頂，聯儲局還有更多工作要做，打壓通脹。

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責任編輯：黃苑筠

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