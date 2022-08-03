【全球通脹】英國能源費用升70% 一年電費逾3.4萬港元 料2024年前一直高企

全球通脹導致燃料價格上升，導致能源、電費費用增加。綜合外媒報導，英國能源費用或在10月上升70%，並預料2024年前一直高企。另有調查顯示，目前英國一般家庭每月的電費可能超過500元英鎊（約4,783港元），是去年平均開支的3倍多。

報導引用最新的批發能源價格，最廣泛使用的家庭能源將在 10 月份增加約 70%，從而使家庭能源費用，當中燃氣和電力，一年價格逾3,359元英鎊（約3.4萬港元）。

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另外，由於俄羅斯持續限制向歐洲供應天然氣，根據BFY Group Ltd.的分析，俄羅斯到歐洲的天然氣流量下降產量至 20%，僅1月份的平均電費帳單就可能超過500元英鎊，今年冬天的能源成本預計將創下歷史新高預料英國在來年的冬天有不少市民無法負擔電費，普通家庭將陷入「燃料貧困」，高電價加重英國的生活成本。

英國天然氣批發價格在俄羅斯入侵烏克蘭後創下歷史新高，現時仍保持高企，而在英國，大約 4% 的天然氣來自俄羅斯，但俄羅斯對歐洲的整體供應量下降，從而推高了天然氣的價格。

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責任編輯：龍紀瑩