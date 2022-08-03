【畢業生薪酬】八大畢業生平均年薪28.1萬元 按年升5.6% 失業率跌至2.2%

不少大學生擔心一畢業即失業，但現實又是如何？最近教資會公布最新畢業生薪酬數據，當中本港八大資助大學上個學年（2020/21學年）的畢業生平均年薪為28.1萬元，以月薪計算即約2.34萬元，按年上升5.6%，而總失業率為2.2%，較2019/20學年的3%下跌0.8%。

教資會對超過1.9萬名2021年資助大學全日制學士畢業生進行就業，結果顯示去年畢業生平均年薪為28.1萬元，即月薪約2.34萬元，按年增約5.6%。八間大學當中，香港大學畢業生平均薪酬最高，年薪達34.9萬元，即月薪2.91萬元，其次是香港中文大學及香港教育大學，畢業生平均年薪分別為32.9萬元及32.2萬元，即月薪分別有2.74萬元及2.68萬元。

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如按學科劃分，醫科、牙科及護理科的平均年薪最高有48.7萬元，其次是教育科及理科，年薪分別有33.3萬元及25.7萬元。

另外，去年八大畢業生的總體失業率約2.2%，較此前兩年的3%及2.8%有所下降。當中，中大畢業生的失業率為8大中最高，達3.6%，但比去年跌2.1%，實際失業人數為100人；其次為嶺南大學的3.4%，比去年跌1%，實際失業人數為16人。而八大畢業生整體就業不足率則跌至4.3%，因此總共有6.5%的畢業生失業或就業不足，低於上個學年的8.1%。另外亦有15.6%的畢業生選擇繼續升學，與上個學年相若。

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責任編輯：龍紀瑩