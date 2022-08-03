【餐飲業】中餐及酒吧經營艱辛　經濟因素防疫措施改變習慣

▲ 政府統計處發表本年第2季的食肆收益臨時數字，顯示飲食業有一定回復，惟中餐及酒吧業者經營仍叫苦。(資料圖片)

政府統計處發表本年第2季的食肆收益及購貨額臨時數字，整體而言飲食業雖從第五波疫情有一定回復，但仍未回到去年水平，酒吧業者感覺規管過嚴，中餐酒樓等未能辦大型宴會改善收入。

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香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，酒吧較遲在5月中復業，即使客人支持捧場，實際營運僅勉強支撐，加上疫情反覆，6月中再強制快測要求對地舖酒吧影響較大，牌照差異亦令經營者感到不公。梁立仁坦言業界「四面受敵」，領酒吧牌業者受嚴格規管，惟餐廳具酒牌擁類似娛樂設施則相對寬鬆，僅營業時間有別，部分客人為免麻煩亦轉去監管稍寬的私人會所及派對房間等，改變消費習慣，希望政府隨市民疫下生活模式改變，調整監管機制。梁亦預料二輪消費劵派發會對業界生意有一定幫助，惟僅首周效果較明顯。

政府4月起放寬社交限制及派發消費劵，香港餐飲聯業協會會長黃家和認同有提振作用，惟因時間先後有別，不少金額已流向零售，餐飲業僅獲約15%份額。第二季內僅5月份表現稍好，生意回升至8成左右，6月消費劵效應已過而經濟環境亦轉疲弱。黃家和形容7月起疫情再見反覆，大型回歸宴會減少等並不看好，業界盼8月可獲約25%的二輪消費劵份額，並希望放寬通關吸引遊客及跨境商務客。黃稱僅依賴本地消費難以長久支持，尚有租金及薪金壓力等要面對，期望政府有較大幅政策調整協助業界。

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記者：王浩賢