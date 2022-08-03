▲ 【太古地產1972】太地上半年本港商場零售銷售額跌1.6%至4.9% 發言人：近日疫情反彈零售業仍受壓

太古地產 （01972） 上半年太古廣場購物商場零售銷售額跌1.6%，太古城中心跌4.9%，東薈城名店倉則跌1.8%。太地發言人指，受惠於社交距離措施陸續放寬，及電子消費券計劃，旗下商場的人流和銷售額均顯著上升，而隨餐飲處所限制放寬、電影院、美容院和其他娛樂設施重開，零售行業亦逐步復甦，但近日疫情有可能反彈，個案數字呈上升趨勢，令零售業務仍然受壓。

上半年太古廣場辦公樓租金下跌18%

辦公樓方面，太地發言人指，香港整體辦公樓市場市道持續疲弱，上半年太古廣場辦公樓租金下跌18%，太古廣場一座/二座呎租為100至120元，太古廣場三座為95元，太古坊整體辦公樓租金亦回落3%。

發言人稱，太古坊二座預租進展良好，預租率接近50%，並陸續迎來新租戶，其中包括全球最大資產管理公司之一東方匯理香港、國際化工公司巴斯夫集團，以及旗艦管理顧問波士頓顧問公司。至於金鐘太古廣場三座對面的新甲級辦公樓的興建進度良好，將為太古廣場物業組合新增約21.8萬平方呎辦公樓樓面面積。

上海興業太古滙零售銷售額大跌52.9%

內地零售市道第二季受疫情重創，其中受封城影響的上海興業太古滙零售銷售額大跌52.9%，北京三里屯太古里及北京頤堤港零售銷售額亦分別跌26%及25%。

發言人稱，上海興業太古滙及前灘太古里於4至5月受全市實施疫情管控影響，市內商業活動受到限制；而北京的三里屯太古里及頤堤港，商場人流及銷售額則因5月於朝陽市實施的疫情防控措施，而受到顯著影響，但隨出行限制逐步放寬，整體的零售銷售額和人流均得到改善，零售商舖的需求亦見上升。

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編輯：陳韻妍