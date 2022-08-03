平安證券料港股已盡顯頹勢 本月可留意10大金股

平安證券發表港股策略報告，表示美聯儲加息政策落地拖累港股上月表現走弱。然而全球金融市場的交易邏輯正由緊縮轉向衰退，有助港股流動性出現改善，頹勢亦已於早前反映。展望8月中下旬，在內地經濟出清晰的復甦訊號，及地域局勢降溫的情況下，港股具一定可能先跌後升，投資策略上宜同時重視行業景空氣及估值。平安同時推薦10隻港股，為8月十大金股。

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平安證券8月金股名單：

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本月平安主要看好三大類板塊，包括第一，風電、光伏和新能源車電池設備等高景氣行業股份，以及貴金屬、能源等上游周期板塊；第二類則包括電訊及公用等高防守性板塊；最後則包括線下消費及消費互聯網等具估值彈性的板塊。

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