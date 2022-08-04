英超10大受辱罵球星曼聯佔8席 榜首每4分鐘捱鬧1次

英國通訊管理局（Ofcom）與艾倫圖靈研究所（The Alan Turing Institute）合作進行研究，發現有7成英超球員曾遭遇網絡暴力。頭10名最多人辱罵的英超球員當中，曼聯球星佔8席，榜首平均每4分鐘捱鬧1次。

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兩個機構分析去年8月13日至今年1月24日期間，各名英超球員於社交平台Twitter收到的230萬則帖文或信息。

英超10大最多人鬧球星

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結果指大約每12則鬧人的Twitter帖文當中，就有1則的内容是針對受害者的種族或性別等受保護特徵。

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頭10位最多人辱罵的英超球員，有8人均來自曼聯（Manchester United）。佔據榜首的曼聯球星，於Twitter收到超過兩萬則辱駡他的帖文，平均每4分鐘就於Twitter被人鬧1次。

Ofcom指，上述數據揭示了英超賽事的陰暗面，而體育運動的網絡暴力問題需要團隊合作才能解決，認為不少網民見到大量網暴言論才會仿效這些行為。

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責任編輯：鄭錦玲