▲ 【俄鋁486】俄鋁成功俄羅斯境內發行40億人民幣債、票息率3.9厘 獲投資者超購2倍

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭後，全球各地加大力度制裁俄羅斯企業。俄鋁（000486）動作頻頻，繼擬尋求與聯營公司Norilsk Nickel合併後，俄鋁近日披露已完成俄羅斯境內發行兩筆人民幣企業債，規模各20億元人民幣，總額為40億元人民幣，票息率3.9厘，年期為5年，設有2年期認沽期權（Put Option），俄鋁透露，上述人民幣債獲超購2倍。

俄鋁稱，上述兩筆人民幣企業債BO-05、BO-06系列5年期債券會在莫斯科交易所掛牌。債券主承銷商為俄羅斯天然氣工業銀行（GazpromBank），另有莫斯科信貸銀行（Credit Bank of Moscow）及ZENIT銀行（Bank ZENIT）參與債券發行安排，兩筆債券分別於7月27日和28日建簿，於8月3日完成交割。

俄鋁公司財務主管 Alexei Grenkov指出，考慮到金融市場的現狀，集團選擇發行人民幣債券屬很自然，又稱看到俄羅斯銀行和私人投資者對此類金融工具的需求很大，對傳統外匯投資而言，向人民幣過渡是一個很好的選擇。

俄羅斯天然氣工業銀行分析師 Andrey Kulakov發表報告指，未來或有更多俄羅斯公司加入俄鋁行列，在俄羅斯境內發行人民幣債券，又稱隨著俄羅斯逐漸轉向對華貿易，莫斯科交易所的俄羅斯盧布與人民幣之間的交易量增加，人民幣在俄羅斯越來越受歡迎。

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責任編輯：李哲毅