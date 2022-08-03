  • 27°C
香港時間 : 2022803日 (三) 19:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【展覽復辦】三項展覽吸引過8萬人次入場　珠寶展調查：3成半顧客花逾1萬元購物

商業 19:30 2022/08/03

分享：

分享：

貿發局於珠寶展期間進行問卷調查，發現最多市民購買鑽石首飾。（貿發局提供圖片）

由香港貿易發展局主辦的「只想購物節」及兩項珠寶展於本周已閉幕，合計吸引超過８萬人次入場。其中珠寶展的調查中發現，最多市民購買鑽石首飾。

【搶人潮】年輕人重視同事關係　忌過多干預宜增加聯誼

貿發局署理總裁張淑芬表示，為展商開拓本地零售商機，亦推動線上線下模式，利用KOL直播帶貨環節。她認為今年直播帶貨活動反應不俗，未來將繼續實行跨渠道模式，助展商增加品牌知名度，接觸更廣闊的客源，爭取更多生意。

貿發局於珠寶展期間向超過1,000名展商及入場人士進行問卷調查，發現最多市民購買了鑽石首飾，其次是寶石首飾及翡翠首飾。近4成入場人士表示，受惠於政府即將發放第二期消費券，消費預算比平日多。受訪人士在珠寶展中額外花費了逾1,000元，近3成半入場人士最終花費逾1萬元購物。另外該局在「只想購物節」進行的調查反映，最多人購買美酒佳餚，其次是家居生活及保健美容用品。

珠寶展商偉利珍珠董事梁偉賢及市場總監黃莉娜表示，今年展會的銷售成績不俗。另一展商永恒南洋珍珠有限公司董事龐茹庭透露，有新客人以超過20萬元購買了一條金色珍珠項鍊。

【消費低迷】珠寶展商戶嘆生意大減9成　竟與動漫節「撞期」有關？

【香港餐飲業】本港上季食肆收益220億元按年跌5.5%　政府：社交放寬消費券有提振

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【薪酬福利】調查：駐港外派員工薪酬組合升1%　全亞洲升幅最低
今日
【薪酬福利】調查：駐港外派員工薪酬組合升1%　全亞洲升幅最低
【搶人潮】疫情加劇飲食業缺人潮　年輕從業員轉行至三行、泥水
今日
【搶人潮】疫情加劇飲食業缺人潮　年輕從業員轉行至三行、泥水
【搶人潮】有飲食集團加薪15%仍難請人　黃傑龍：僅僅出份人工不足夠
今日
【搶人潮】有飲食集團加薪15%仍難請人　黃傑龍：僅僅出份人工不足夠
【香港餐飲業】第2季食肆收益220億元按年跌5.5%　政府：社交放寬消費券有提振
今日
【香港餐飲業】第2季食肆收益220億元按年跌5.5%　政府：社交放寬消費券有提振

你可能感興趣

【薪酬福利】調查：駐港外派員工薪酬組合升1%　全亞洲升幅最低
今日 17:09
【薪酬福利】調查：駐港外派員工薪酬組合升1%　全亞洲升幅最低
【搶人潮】疫情加劇飲食業缺人潮　年輕從業員轉行至三行、泥水
今日 16:25
【搶人潮】疫情加劇飲食業缺人潮　年輕從業員轉行至三行、泥水
【搶人潮】有飲食集團加薪15%仍難請人　黃傑龍：僅僅出份人工不足夠
今日 17:45
【搶人潮】有飲食集團加薪15%仍難請人　黃傑龍：僅僅出份人工不足夠
電子消費券 香港貿易發展局 珠寶 時裝服飾 家品 銷售 貿易 零售 展覽

下一篇文章

【搶人潮】年輕人重視同事關係　忌過多干預宜增加聯誼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【佩洛西擬訪台】台媒：大陸突禁逾百間台灣食品企業進口　糕餅業重災
【佩洛西擬訪台】台媒：大陸突禁逾百間台灣食品企業進口　糕餅業重災
【電動車】逾半駕駛者不願多花錢買電動車　調查：充電設施不足令人卻步
【電動車】逾半駕駛者不願多花錢買電動車　調查：充電設施不足令人卻步
【疫市營商】香港日清份量改成日本版　疫下需求急增庫存一度清零　
【疫市營商】香港日清份量改成日本版　疫下需求急增庫存一度清零　
【航空混亂】美政客倡機票退款保障　消費者可揀現金退款
【航空混亂】美政客倡機票退款保障　消費者可揀現金退款
【展覽復甦】美食博覽多1元優惠　參展商料人流和銷情齊升
【展覽復甦】美食博覽多1元優惠　參展商料人流和銷情齊升
【航運受阻】佩洛西訪台後中國軍演　勢影響供應鏈能源航運
【航運受阻】佩洛西訪台後中國軍演　勢影響供應鏈能源航運
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款