【展覽復辦】三項展覽吸引過8萬人次入場　珠寶展調查：3成半顧客花逾1萬元購物

▲ 貿發局於珠寶展期間進行問卷調查，發現最多市民購買鑽石首飾。（貿發局提供圖片）

由香港貿易發展局主辦的「只想購物節」及兩項珠寶展於本周已閉幕，合計吸引超過８萬人次入場。其中珠寶展的調查中發現，最多市民購買鑽石首飾。

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貿發局署理總裁張淑芬表示，為展商開拓本地零售商機，亦推動線上線下模式，利用KOL直播帶貨環節。她認為今年直播帶貨活動反應不俗，未來將繼續實行跨渠道模式，助展商增加品牌知名度，接觸更廣闊的客源，爭取更多生意。

貿發局於珠寶展期間向超過1,000名展商及入場人士進行問卷調查，發現最多市民購買了鑽石首飾，其次是寶石首飾及翡翠首飾。近4成入場人士表示，受惠於政府即將發放第二期消費券，消費預算比平日多。受訪人士在珠寶展中額外花費了逾1,000元，近3成半入場人士最終花費逾1萬元購物。另外該局在「只想購物節」進行的調查反映，最多人購買美酒佳餚，其次是家居生活及保健美容用品。

珠寶展商偉利珍珠董事梁偉賢及市場總監黃莉娜表示，今年展會的銷售成績不俗。另一展商永恒南洋珍珠有限公司董事龐茹庭透露，有新客人以超過20萬元購買了一條金色珍珠項鍊。

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責任編輯：葉泳珊