【內銀內險】財政部籲加強國有金融企業財務管理　高層基本薪酬應不超薪酬總額35%

▲ 財政部籲加強國有金融企業財務管理，高層基本薪酬不超薪酬總額35%。

國家財政部發佈《關於進一步加強國有金融企業財務管理的通知》，當中提及要加強財務預算管理，合理控制費用開支。

文件提及，金融企業應當綜合考慮市場條件、業績情況、承擔風險、薪酬戰略等因素，科學設定不同崗位薪酬標準，並合理確定一定比例的績效薪酬。高級管理人員及對風險有直接或重要影響崗位的員工，基本薪酬一般不高於薪酬總額的35%。

根據員工所負責業務收益和風險分期考核情況進行績效薪酬延期支付，績效薪酬的40%以上應當採取延期支付方式，延期支付期限一般不少於3年，以確保績效薪酬支付期限與相應業務的風險持續期限相匹配。

籲視頻電話等開會以節省成本

同時，金融企業中高級管理崗位人員平均工資增幅，原則上不高於本企業在崗職工平均工資增幅的政策要求。金融機構也不得在工資總額之外以其他形式列支任何津貼、補貼等工資性支出。

文件又要求金融企業精簡會議、差旅、培訓等相關活動，積極採用視頻、電話、網絡等新型方式開展，節約相關費用開支。商務宴請嚴禁講排場、杜絕奢侈浪費，嚴禁購買提供高檔酒水。因商務招待活動贈送的紀念品，應當節約從簡。文件同時要求，金融企業嚴格規範辦公用房管理，嚴禁違規購建辦公用房，嚴禁豪華裝飾辦公用房以及配備高檔辦公家具。

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責任編輯：余倩敏