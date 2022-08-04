Taylor Swift頻坐私人飛機最唔環保 網民鬧爆索性關IG留言

全球極端天氣頻率增加，氣候變化成關注議題。有機構分析全球名人的私人飛機碳排放量，發現Taylor Swift的私人飛機今年暫時排放最多二氧化碳，隨即成為眾矢之的。Taylor Swift發言人澄清指私人飛機不時會外借仍難平息網民怒火，Taylor Swift其後關閉Instagram留言功能。

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可持續發展機構Yard Group分析Twitter帳戶CelebJets追蹤名人私人飛機的數據，發現美國樂壇天后Taylor Swift的私人飛機今年飛行多達170次，飛行時間接近16日。飛機每次平均飛行約225公里，排放逾8,293噸二氧化碳，成為碳排放最多的名人。

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拳手Floyd Mayweather以7,076噸碳排放量排第二位，但他的飛行次數多過Taylor Swift，其中兩次乘坐10分鐘私人飛機往返美國拉斯維加斯機場，往返30多公里的機程已經使用124加侖燃料，比起美國名媛Kylie Jenner更誇張。

至於名媛Kim Kardashian在過去兩個月乘坐私人飛機，有4次的飛行時間少於20分鐘。其中在上月24日一次飛行，Kim Kardashian僅乘坐10分鐘私人飛機，所產生的1噸碳排放量相等於駕駛半年汽車。

頭10位私人飛機碳排放量最多的名人

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數據結果公布後，Taylor Swift成為眾矢之的，被網民稱為「氣候罪人」。Taylor Swift透過發言人澄清指，她會定期外借私人飛機，認為將全數碳排放歸咎於她並不正確。

但網民對其解釋毫不賣帳，Taylor Swift的Instagram被網民瘋狂留言洗版，逼使她暫時關閉IG留言功能。

《Page Six》報道指，Taylor Swift擁有多架私人飛機，她2020年曾成功放售其中一架私人飛機Dassault Falcon 50。

責任編輯：郭麗明