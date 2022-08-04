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【業績｜中概股】汽車之家升逾11%　上季少賺43%至4.23億人幣　業務收入下跌主受疫情影響

股市 09:32 2022/08/04

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汽車之家上季少賺43%至4.23億人幣　業務收入下跌主受疫情影響

汽車之家 （02518） 公布第二季度業績，汽車之家第二季度錄得營收17.33億元（人民幣，下同），按年下跌10.6%。期內股東應佔淨利潤為4.23億元，按年下跌43.3%。

汽車之家現升11.7%，報78元。

當中，主要的線索銷售服務（leads generation services）上季收入達7.53億元，按年微增1.2%；媒體服務收入期內達5.31億元，按年下跌11.5%；在線市場及其他收入接近4.5億元，按年下跌24.3%。公司指，兩個收入錄得跌幅的業務主要均受上半年新冠疫情在中國流行的影響。

公司首席財務官曾岩表示，上季新能源汽車業務收入的按年增長幅度超過市場水平，而第二季度數據產品經銷商客戶數量亦按年增長14%，隨著政府出台的刺激汽車消費計劃生效，有信心可為公司提供新機遇。

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車及浙江世寶

相關文章：【中概股】花旗看好汽車之家受惠行業復甦　上調目標價至41美元

【業績｜中概股】汽車之家今早平開　首季經調整淨利跌四成至4.4億人幣　收入跌兩成

記者：梁安琪

 

港股 業績公布 美股 大行報告 經濟數據表現 汽車 汽車之家—S（02518） 中國概念股 汽車之家（Autohome，美：ATHM）
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