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【美國經濟】摩根大通：投資者看跌情緒已觸頂　下半年美股將反彈

環球政經 18:52 2022/08/03

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儘管上半年美股大跌，但摩根大通策略師Marko Kolanovic認為，由於估值具有吸引力，同時投資者看跌情緒的已觸頂，股市將反彈。

Marko Kolanovic表示，儘管經濟活動前景仍然充滿挑戰，但他認為下半年股市的風險回報看起來更具吸引力。他認為，疲弱經濟數據帶來的許多壞消息現在已經被消化，股市將在年底大幅走高。

同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

這與華爾街其他大行的看法形成鮮明對比。高盛策略師 Cecilia Mariotti 周一（1日）警告，現在忽略潛在經濟衰退風險還為時過早。摩根士丹利、美國銀行分析師也預期，企業獲利預期下調，未來數月將為美股帶來壓力。

但Marko Kolanovic認為，標普 500 指數目前的估值看起來好於公允價值，且投資人對聯儲局的政策和企業獲收益預期可能會重新調整。 「儘管發布了一些令人失望的數據，但風險市場正在反彈，表明壞消息已經被預料到或是市場已經消化了。」

【延伸閱讀】大摩發表本港內地焦點股名單 15隻股份入圍　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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